12 сентября 2024

Названа взятка, полученная главой крупнейшего в РФ военного кладбища

«Коммерсант»: Филиппову дали Volkswagen за 2 млн рублей за подписание контракта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, логотип, volkswagen, фольксваген
Филиппов получил Volkswagen за 2 млн рублей Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Глава ФГБУ «Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» Минобороны РФ Вячеслав Филиппов получил в качестве взятки Volkswagen Touareg стоимостью 2 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные следствия. Предположительно взятку ему передал гендиректора НПП РДТ Олег Суворов за заключение контракта на работы в интересах главного военного кладбища страны.

«Предприниматель Суворов передал господину Филиппову Volkswagen Touareg стоимостью 2 млн рублей за подписание с НПП очередного контракта», — пишет «Коммерсант». При этом адвокат отметил, что иномарку господин Филиппов полностью самостоятельно оплатил, о чем имеются показания свидетеля и расписка.

По данным следствия, речь идет о событиях 2018—2019 годов. Договор касался установки памятников и мемориалов. Дело возбудили 10 сентября этого года, тогда же прошло задержание обоих фигурантов. Вину Вячеслав Филиппов не признал.

Ранее сообщалось, что Филиппов арестован судом в Москве на два месяца. Ему грозит лишение свободы от 8 до 15 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава ФГБУ «Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» Минобороны РФ Вячеслав Филиппов получил в качестве взятки Volkswagen Touareg стоимостью 2 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные следствия. Предположительно взятку ему передал гендиректора НПП РДТ Олег Суворов за заключение контракта на работы в интересах главного военного кладбища страны. «Предприниматель Суворов передал господину Филиппову Volkswagen Touareg стоимостью 2 млн рублей за подписание с НПП очередного контракта», — пишет «Коммерсант». При этом адвокат отметил, что иномарку господин Филиппов полностью самостоятельно оплатил, о чем имеются показания свидетеля и расписка. По данным следствия, речь идет о событиях 2018—2019 годов. Договор касался установки памятников и мемориалов. Дело возбудили 10 сентября этого года, тогда же прошло задержание обоих фигурантов. Вину Вячеслав Филиппов не признал. Ранее сообщалось, что Филиппов арестован судом в Москве на два месяца. Ему грозит лишение свободы от 8 до 15 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...