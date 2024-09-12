Названа взятка, полученная главой крупнейшего в РФ военного кладбища

«Коммерсант»: Филиппову дали Volkswagen за 2 млн рублей за подписание контракта

13 сентября 2024 в 01:10 Размер текста - 17 +

Филиппов получил Volkswagen за 2 млн рублей Фото: Александр Константинов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Глава ФГБУ «Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» Минобороны РФ Вячеслав Филиппов получил в качестве взятки Volkswagen Touareg стоимостью 2 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные следствия. Предположительно взятку ему передал гендиректора НПП РДТ Олег Суворов за заключение контракта на работы в интересах главного военного кладбища страны. «Предприниматель Суворов передал господину Филиппову Volkswagen Touareg стоимостью 2 млн рублей за подписание с НПП очередного контракта», — пишет « Коммерсант ». При этом адвокат отметил, что иномарку господин Филиппов полностью самостоятельно оплатил, о чем имеются показания свидетеля и расписка. По данным следствия, речь идет о событиях 2018—2019 годов. Договор касался установки памятников и мемориалов. Дело возбудили 10 сентября этого года, тогда же прошло задержание обоих фигурантов. Вину Вячеслав Филиппов не признал. Ранее сообщалось, что Филиппов арестован судом в Москве на два месяца. Ему грозит лишение свободы от 8 до 15 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава ФГБУ «Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» Минобороны РФ Вячеслав Филиппов получил в качестве взятки Volkswagen Touareg стоимостью 2 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные следствия. Предположительно взятку ему передал гендиректора НПП РДТ Олег Суворов за заключение контракта на работы в интересах главного военного кладбища страны. «Предприниматель Суворов передал господину Филиппову Volkswagen Touareg стоимостью 2 млн рублей за подписание с НПП очередного контракта», — пишет «Коммерсант». При этом адвокат отметил, что иномарку господин Филиппов полностью самостоятельно оплатил, о чем имеются показания свидетеля и расписка. По данным следствия, речь идет о событиях 2018—2019 годов. Договор касался установки памятников и мемориалов. Дело возбудили 10 сентября этого года, тогда же прошло задержание обоих фигурантов. Вину Вячеслав Филиппов не признал. Ранее сообщалось, что Филиппов арестован судом в Москве на два месяца. Ему грозит лишение свободы от 8 до 15 лет.