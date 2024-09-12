Ким Чен Ын поручил расширить производство ядерных материалов для атомного оружия

13 сентября 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Ким Чен Ын ознакомился с процессом изготовления ядерных боеголовок Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Институт ядерного оружия и производственную базу, где дал указания на расширение производства ядерных материалов. Об этом сообщает государственное радио «Голос Кореи». «Ким Чен Ын наметил важные задачи по перспективному плану для увеличения производства ядерного вещества для атомного оружия», — отмечается в сообщении радиостанции. В ходе инспекции Ким Чен Ын ознакомился с процессом изготовления ядерных боеголовок и материалов для атомного оружия. Ранее КНДР усилила погранвойска 250 пусковыми установками баллистических ракет. Ким заявил, что важным наряду с ликвидацией последствий стихийных бедствий и улучшением жизни граждан является укрепление обороноспособности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Институт ядерного оружия и производственную базу, где дал указания на расширение производства ядерных материалов. Об этом сообщает государственное радио «Голос Кореи». «Ким Чен Ын наметил важные задачи по перспективному плану для увеличения производства ядерного вещества для атомного оружия», — отмечается в сообщении радиостанции. В ходе инспекции Ким Чен Ын ознакомился с процессом изготовления ядерных боеголовок и материалов для атомного оружия. Ранее КНДР усилила погранвойска 250 пусковыми установками баллистических ракет. Ким заявил, что важным наряду с ликвидацией последствий стихийных бедствий и улучшением жизни граждан является укрепление обороноспособности.