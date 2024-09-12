12 сентября 2024

Ким Чен Ын поручил расширить производство ядерных материалов для атомного оружия

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Ким Чен Ын ознакомился с процессом изготовления ядерных боеголовок Фото:

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Институт ядерного оружия и производственную базу, где дал указания на расширение производства ядерных материалов. Об этом сообщает государственное радио «Голос Кореи».

«Ким Чен Ын наметил важные задачи по перспективному плану для увеличения производства ядерного вещества для атомного оружия», — отмечается в сообщении радиостанции. В ходе инспекции Ким Чен Ын ознакомился с процессом изготовления ядерных боеголовок и материалов для атомного оружия.

Ранее КНДР усилила погранвойска 250 пусковыми установками баллистических ракет. Ким заявил, что важным наряду с ликвидацией последствий стихийных бедствий и улучшением жизни граждан является укрепление обороноспособности.

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Институт ядерного оружия и производственную базу, где дал указания на расширение производства ядерных материалов. Об этом сообщает государственное радио «Голос Кореи». «Ким Чен Ын наметил важные задачи по перспективному плану для увеличения производства ядерного вещества для атомного оружия», — отмечается в сообщении радиостанции. В ходе инспекции Ким Чен Ын ознакомился с процессом изготовления ядерных боеголовок и материалов для атомного оружия. Ранее КНДР усилила погранвойска 250 пусковыми установками баллистических ракет. Ким заявил, что важным наряду с ликвидацией последствий стихийных бедствий и улучшением жизни граждан является укрепление обороноспособности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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