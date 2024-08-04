КНДР усилила погранвойска 250 пусковыми установками баллистических ракет

05 августа 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Северная Корея произвела свои пусковые установки баллистических ракет и передала их пограничным войскам Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Пограничным войскам Северной Кореи были переданы 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет. Они были произведены на предприятии страны. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «В столице Пхеньяне состоялась торжественная церемония передачи пограничным передовым военным частям КНДР 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет, произведенных главными оборонными предприятиями», — пишет агентство . Мероприятие прошло в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына. Также на трибуне находились его дочь, сестра, глава МИД Чхве Сон Хуэй и военное командование. Ким заявил, что важным наряду с ликвидацией последствий стихийных бедствий и улучшением жизни граждан является укрепление обороноспособности. Так, в последнее время страна ведет восстановительные работы после наводнений на северо-западных территориях. Северная Корея активно работает над развитием своего вооружения, включая реактивные системы залпового огня (РСЗО). В 2023 году в армии КНДР были введены в эксплуатацию РСЗО калибра 600 мм. Власти Пхеньяна утверждают, что эти комплексы способны нести тактическое ядерное оружие. Ким Чен Ын лично присутствовал на испытаниях РСЗО калибра 240 мм 10 мая. Также в 2024 году Пхеньян провел учения, симулирующие применение тактического ядерного оружия. В ходе них осуществлялась имитация ударов по командным пунктам и аэродромам на территории Южной Кореи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пограничным войскам Северной Кореи были переданы 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет. Они были произведены на предприятии страны. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «В столице Пхеньяне состоялась торжественная церемония передачи пограничным передовым военным частям КНДР 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет, произведенных главными оборонными предприятиями», — пишет агентство. Мероприятие прошло в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына. Также на трибуне находились его дочь, сестра, глава МИД Чхве Сон Хуэй и военное командование. Ким заявил, что важным наряду с ликвидацией последствий стихийных бедствий и улучшением жизни граждан является укрепление обороноспособности. Так, в последнее время страна ведет восстановительные работы после наводнений на северо-западных территориях. Северная Корея активно работает над развитием своего вооружения, включая реактивные системы залпового огня (РСЗО). В 2023 году в армии КНДР были введены в эксплуатацию РСЗО калибра 600 мм. Власти Пхеньяна утверждают, что эти комплексы способны нести тактическое ядерное оружие. Ким Чен Ын лично присутствовал на испытаниях РСЗО калибра 240 мм 10 мая. Также в 2024 году Пхеньян провел учения, симулирующие применение тактического ядерного оружия. В ходе них осуществлялась имитация ударов по командным пунктам и аэродромам на территории Южной Кореи.