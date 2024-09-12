Роспотребнадзор нашел глютен в 25% безглютеновых продуктов

13 сентября 2024 в 03:40 Размер текста - 17 +

Специалисты службы оценили качество продукции по 110 показателям Фото: Илья Московец © URA.RU Проверка Роспотребнадзора показала, что в 24,6% проб безглютеновых продуктов содержится глютен. Также обнаружены нарушения по содержанию белков, жиров и углеводов. Это может представлять опасность для людей с непереносимостью глютена, для которых употребление таких продуктов может вызвать диарею и другие негативные реакции. «В 24,6% проб безглютеновых продуктов, которые в последнее время стали популярны у потребителей, регулятор установил нарушения по наличию этого компонента… Такие нарушения могут стать проблемой для людей с непереносимостью глютена. Для них употребление этого вещества способно привести к диарее, вздутию живота, высыпаниям на коже», — передает газета «Известия». В ходе исследований в 2023 году специалисты службы оценили качество продукции в 8,3 тысяч магазинов по 110 показателям, включая содержание глютена. В результате было проведено 92,4 тысячи исследований 7,5 тысяч проб продуктов. Нарушения касались не только глютена, но и основных пищевых веществ (белков, жиров и углеводов). Ранее Роспотребнадзор заявил о нарушениях в двух кафе сети «Шоколадница» в Москве. Они были связаны с неправильным температурным режимом хранения продуктов, неудовлетворительным состоянием производственных помещений и несоблюдением правил мытья столовой и кухонной посуды, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Проверка Роспотребнадзора показала, что в 24,6% проб безглютеновых продуктов содержится глютен. Также обнаружены нарушения по содержанию белков, жиров и углеводов. Это может представлять опасность для людей с непереносимостью глютена, для которых употребление таких продуктов может вызвать диарею и другие негативные реакции. «В 24,6% проб безглютеновых продуктов, которые в последнее время стали популярны у потребителей, регулятор установил нарушения по наличию этого компонента… Такие нарушения могут стать проблемой для людей с непереносимостью глютена. Для них употребление этого вещества способно привести к диарее, вздутию живота, высыпаниям на коже», — передает газета «Известия». В ходе исследований в 2023 году специалисты службы оценили качество продукции в 8,3 тысяч магазинов по 110 показателям, включая содержание глютена. В результате было проведено 92,4 тысячи исследований 7,5 тысяч проб продуктов. Нарушения касались не только глютена, но и основных пищевых веществ (белков, жиров и углеводов). Ранее Роспотребнадзор заявил о нарушениях в двух кафе сети «Шоколадница» в Москве. Они были связаны с неправильным температурным режимом хранения продуктов, неудовлетворительным состоянием производственных помещений и несоблюдением правил мытья столовой и кухонной посуды, пишет «Национальная служба новостей».