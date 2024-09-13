Жители Курской области дали показания об обстрелах ВСУ

Куряне, которые живут в приграничных районах области, дали показания о том, как ВСУ намеренно обстреливают мирных жителей, жилые дома и автомобили, на которых люди совершают эвакуацию. Слова жителей Курской области передал представитель военных следственных органов СК РФ подполковник юстиции Дмитрий Горяченков.
«[Куряне] рассказывают об обстрелах мирного населения, жилых домов, гражданских автомобилей, движущихся для эвакуации, применении FPV-дронов и так далее», — заявил Дмитрий Горяченков. Его слова передают в ТАСС.
Ранее стало известно о том, что бойцы ВСУ расстреливают гражданских и их машины, в том числе с применением разрывных пуль, а также сбрасывают с дронов мины на больницы и жилые дома. В частности, погибла 67-летняя женщина, машину которой расстрелял украинский военный, когда она пыталась эвакуироваться. Об этом сообщает RT.
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