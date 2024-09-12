Челябинский контрактник получил срок за самоволку

13 сентября 2024 в 07:47 Размер текста - 17 +

Отбывать наказание военнослужащий будет в колонии общего режима Фото: Денис Моргунов © URA.RU Челябинский контрактник получил срок в колонии общего режима за самовольное оставление воинской части. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда. «Судебным следствием было установлено, что военнослужащий по контракту совершил неявку на службу без уважительных причин свыше 10 суток, но менее одного месяца. Военный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3.1 ст. 337 УК РФ, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — заявляют в пресс-службе ведомства. Отмечается, что военный суд огласил приговор в военной комендатуре Челябинска. После оглашения приговора судья провел беседу с личным составом военной комендатуры и содержащихся на гауптвахте военнослужащих с целью профилактики преступлений среди военных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский контрактник получил срок в колонии общего режима за самовольное оставление воинской части. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда. «Судебным следствием было установлено, что военнослужащий по контракту совершил неявку на службу без уважительных причин свыше 10 суток, но менее одного месяца. Военный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3.1 ст. 337 УК РФ, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — заявляют в пресс-службе ведомства. Отмечается, что военный суд огласил приговор в военной комендатуре Челябинска. После оглашения приговора судья провел беседу с личным составом военной комендатуры и содержащихся на гауптвахте военнослужащих с целью профилактики преступлений среди военных.