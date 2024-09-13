МО РФ: спецоперация обрела новое измерение после вторжения ВСУ в Курскую область

СВО приобрела новое измерение после того, как ВСУ вторглись в Курскую область при «всеобъемлющей» поддержке Запада. Об этом заявил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.
«После вторжения ВС Украины в Курскую область специальная военная операция приобрела новое измерение», — сообщил Александр Фомин во время XI Пекинского Сяншаньского форума. Замглавы МО России подчеркнул, что нападение на регион осуществлено Киевом при «всеобъемлющей» поддержке западных стран.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что, после вторжения ВСУ в Курскую область, ударов по мирным людям и ядерных угроз со стороны Украины, переговоры с Киевом невозможны. Слова президента передали в деловом издании «Взгляд».
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