МО РФ: спецоперация обрела новое измерение после вторжения ВСУ в Курскую область

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Вторжение ВСУ в КУрскую область изменило измерение СВО, сообщил замглавы МО РФ Александр Фомин
Вторжение ВСУ в КУрскую область изменило измерение СВО, сообщил замглавы МО РФ Александр Фомин Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

СВО приобрела новое измерение после того, как ВСУ вторглись в Курскую область при «всеобъемлющей» поддержке Запада. Об этом заявил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.

«После вторжения ВС Украины в Курскую область специальная военная операция приобрела новое измерение», — сообщил Александр Фомин во время XI Пекинского Сяншаньского форума. Замглавы МО России подчеркнул, что нападение на регион осуществлено Киевом при «всеобъемлющей» поддержке западных стран.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что, после вторжения ВСУ в Курскую область, ударов по мирным людям и ядерных угроз со стороны Украины, переговоры с Киевом невозможны. Слова президента передали в деловом издании «Взгляд».

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СВО приобрела новое измерение после того, как ВСУ вторглись в Курскую область при «всеобъемлющей» поддержке Запада. Об этом заявил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. «После вторжения ВС Украины в Курскую область специальная военная операция приобрела новое измерение», — сообщил Александр Фомин во время XI Пекинского Сяншаньского форума. Замглавы МО России подчеркнул, что нападение на регион осуществлено Киевом при «всеобъемлющей» поддержке западных стран. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что, после вторжения ВСУ в Курскую область, ударов по мирным людям и ядерных угроз со стороны Украины, переговоры с Киевом невозможны. Слова президента передали в деловом издании «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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