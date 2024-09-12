Детский омбудсмен Майорова помогла вернуть челябинский садик к работе

13 сентября 2024 в 09:53 Размер текста - 17 +

Ребята вернулись в детский сад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В челябинском детском саду из-за повреждения высоковольтного кабеля около недели отсутствовало электричество, детей предложили распределить на время ремонта по другим садикам. Уполномоченный по правам ребенка в региона Евгения Майорова рассказала, как удалось решить проблему. «Уже на протяжении недели детский сад не может принимать детей, т. к. в нем отсутствует электроэнергия. Нам предлагают временно посещать другой детский сад, но это нам не удобно, и ребенок тяжело привыкает к новой обстановке и новому коллективу», — процитировала обращение одной из мам Майорова. Родители рассказали, что при строительных работах рядом с садиком был поврежден высоковольтный кабель. Данных о том, когда восстановят подачу электроэнергии, им никто не сообщил. Тогда они обратились к уполномоченному по правам детей. «Наши юристы оперативно отреагировали, в администрацию муниципального района был отправлен запрос. Сейчас подземный кабель заменен на воздушную линию с увеличением несущей способности, учитывая возросшую потребность детского сада в электроснабжении. Детский сад снова каждый день принимает детей», — отметила Майорова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В челябинском детском саду из-за повреждения высоковольтного кабеля около недели отсутствовало электричество, детей предложили распределить на время ремонта по другим садикам. Уполномоченный по правам ребенка в региона Евгения Майорова рассказала, как удалось решить проблему. «Уже на протяжении недели детский сад не может принимать детей, т. к. в нем отсутствует электроэнергия. Нам предлагают временно посещать другой детский сад, но это нам не удобно, и ребенок тяжело привыкает к новой обстановке и новому коллективу», — процитировала обращение одной из мам Майорова. Родители рассказали, что при строительных работах рядом с садиком был поврежден высоковольтный кабель. Данных о том, когда восстановят подачу электроэнергии, им никто не сообщил. Тогда они обратились к уполномоченному по правам детей. «Наши юристы оперативно отреагировали, в администрацию муниципального района был отправлен запрос. Сейчас подземный кабель заменен на воздушную линию с увеличением несущей способности, учитывая возросшую потребность детского сада в электроснабжении. Детский сад снова каждый день принимает детей», — отметила Майорова.