ФСБ: шестеро сотрудников посольства Британии вели подрывную работу в России

ФСБ обвинила шестерых сотрудников посольства Великобритании в Москве в ведении подрывной деятельности и заявила о прекращении их аккредитации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прекращена аккредитация шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве, в их действиях нашли признаки разведывательно-подрывной работы», — цитирует РИА Новости заявление спецслужбы. По данным ФСБ, Лондон координирует действия по контролю напряженности в мире, а Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании превратился в спецслужбу, главной задачей которой является нанесение ущерба России.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте транспортной инфраструктуры в Севастополе, который планировал осуществить 51-летний местный житель, завербованный СБУ. Задержанный получил задание собирать информацию о важных объектах и изъял взрывчатку из тайника для подрыва железнодорожного моста, которую он планировал использовать для нарушения военных перевозок.
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