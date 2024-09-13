ФСБ: шестеро сотрудников посольства Британии вели подрывную работу в России

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Мишустин в Ярославле. Ярославль, фсб, силовики, спецслужбы, фсо, охранник, личник
Спецслужба заявила о наличии документов, подтверждающих координацию Лондоном эскалации международной напряженности Фото:

ФСБ обвинила шестерых сотрудников посольства Великобритании в Москве в ведении подрывной деятельности и заявила о прекращении их аккредитации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прекращена аккредитация шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве, в их действиях нашли признаки разведывательно-подрывной работы», — цитирует РИА Новости заявление спецслужбы. По данным ФСБ, Лондон координирует действия по контролю напряженности в мире, а Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании превратился в спецслужбу, главной задачей которой является нанесение ущерба России.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте транспортной инфраструктуры в Севастополе, который планировал осуществить 51-летний местный житель, завербованный СБУ. Задержанный получил задание собирать информацию о важных объектах и изъял взрывчатку из тайника для подрыва железнодорожного моста, которую он планировал использовать для нарушения военных перевозок.

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ФСБ обвинила шестерых сотрудников посольства Великобритании в Москве в ведении подрывной деятельности и заявила о прекращении их аккредитации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Прекращена аккредитация шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве, в их действиях нашли признаки разведывательно-подрывной работы», — цитирует РИА Новости заявление спецслужбы. По данным ФСБ, Лондон координирует действия по контролю напряженности в мире, а Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании превратился в спецслужбу, главной задачей которой является нанесение ущерба России. Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте транспортной инфраструктуры в Севастополе, который планировал осуществить 51-летний местный житель, завербованный СБУ. Задержанный получил задание собирать информацию о важных объектах и изъял взрывчатку из тайника для подрыва железнодорожного моста, которую он планировал использовать для нарушения военных перевозок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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