12 сентября 2024

Челябинские музыканты завоевали второе место на конкурсе в Италии. Фото

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Баянисты из Магнитогорска представляли регион в сборной России (Архивное фото)
Баянисты из Магнитогорска представляли регион в сборной России (Архивное фото) Фото:

Студенты из Магнитогорска Челябинской области заняли второе место на Международном конкурсе «Кубок мира» для баянистов и аккордеонистов, который проходил в Италии. Музыканты представляют себя как трио «оБаяние», сообщил министр культуры региона Алексей Бетехтин в своем telegram-канале.

«Наши студенты из Магнитогорской консерватории заняли второе место на престижном музыкальном конкурсе. 77-ой Международный конкурс „Кубок мира“ проходил с 6 по 10 сентября в городе Кастельфидардо и собрал лучших представителей мирового исполнительского искусства на баяне и аккордеоне», — говорится в посте.

Как уточнил Бетехтин, трио «оБаяние» несколько раз были в составе сборной России. Также министр поздравил коллектив с победой и пожелал им успехов в творчестве.

На конкурсе в Италии студенты завоевали второе место
На конкурсе в Италии студенты завоевали второе место
Фото:

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Студенты из Магнитогорска Челябинской области заняли второе место на Международном конкурсе «Кубок мира» для баянистов и аккордеонистов, который проходил в Италии. Музыканты представляют себя как трио «оБаяние», сообщил министр культуры региона Алексей Бетехтин в своем telegram-канале. «Наши студенты из Магнитогорской консерватории заняли второе место на престижном музыкальном конкурсе. 77-ой Международный конкурс „Кубок мира“ проходил с 6 по 10 сентября в городе Кастельфидардо и собрал лучших представителей мирового исполнительского искусства на баяне и аккордеоне», — говорится в посте. Как уточнил Бетехтин, трио «оБаяние» несколько раз были в составе сборной России. Также министр поздравил коллектив с победой и пожелал им успехов в творчестве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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