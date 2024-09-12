Студенты из Магнитогорска Челябинской области заняли второе место на Международном конкурсе «Кубок мира» для баянистов и аккордеонистов, который проходил в Италии. Музыканты представляют себя как трио «оБаяние», сообщил министр культуры региона Алексей Бетехтин в своем telegram-канале.
«Наши студенты из Магнитогорской консерватории заняли второе место на престижном музыкальном конкурсе. 77-ой Международный конкурс „Кубок мира“ проходил с 6 по 10 сентября в городе Кастельфидардо и собрал лучших представителей мирового исполнительского искусства на баяне и аккордеоне», — говорится в посте.
Как уточнил Бетехтин, трио «оБаяние» несколько раз были в составе сборной России. Также министр поздравил коллектив с победой и пожелал им успехов в творчестве.
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