Три свердловчанки попали в финал конкурса самых красивых стюардесс России. Фото

Три свердловчанки вышли в финал конкурса «Топ стюардесс»

13 сентября 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

В финал вышло 35 бортпроводниц (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Три свердловчанки поборются за корону главного авиационного конкурса красоты России. Девушки вышли в финал «Топ стюардесс», который пройдет 23 октября в Москве, сообщают организаторы в соцсетях. Всего на конкурс подали более 2500 заявок, 75 бортпроводниц прошли в полуфинал, а 35 девушек будут участвовать в финале. Среди счастливиц оказались две стюардессы «Уральских авиалиний» и одна свердловчанка из авиакомпании Utair. Марина Берстенева Родом 30-летняя девушка из Верхней Салды (Свердловская область), имеет множество увлечений, из последних — начала учиться играть на фортепиано. Марина с детства мечтала работать в авиации, последние шесть лет является стюардессой в компании Utair. «Как вы заметили, победительницами чаще всего становятся девушки блондинки и брюнетки, но до сих пор нет ни одной рыжеволосой обладательницы короны, поэтому я пришла исправить это», — говорит о причине участия девушка. Она вышла в финал направления «Королевы неба». Фото: topstewardess/ Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Фото: страница Марины Берстеневой во «ВКонтакте» Фото: страница Марины Берстеневой во «ВКонтакте» Евгения Колясникова Девушка родилась в Ташкенте (Узбекистан), получила филологическое образование и переехала в Екатеринбург. Авиация всегда шла рядом с Евгенией: среди друзей семьи были пилоты, а дядя летал командиром-инструктором в Uzbekistan Airways. «Я никогда не мечтала и не задумывалась о том, что тоже когда-нибудь свяжу свою жизнь с небесной профессией. Однако судьбу не проведешь», — делилась участница. Ради забавы она отправила анкету в «Уральские авиалинии» и прошла: сначала Евгения работала в екатеринбургском отряде, а позже в московском. Последние три года девушка не летает, но все также работает в авиакомпании. «Мой новый статус — финалистка конкурса „Топ стюардесс 10“. Продолжение следует, увидимся», — сообщила недавно Евгения. Она участвует в направлении «Звезды авиации». Фото: topstewardess/ Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Фото: evgeniya_kolyasnikova/ Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Фото: evgeniya_kolyasnikova/ Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Елена Добрынина 35-летняя стюардесса родилась в Перми. После окончания школы планировала стать адвокатом, но судьба свела ее с авиацией: в 2008 году Елена попала в «Уральские авиалинии». «Я обожаю летать, постоянно менять локации и знакомиться с новыми людьми. Чувство полета — это что-то невероятное», — говорит участница. У женщины двое детей — сын и дочка. «Я добрый, открытый, веселый человек. Люблю людей, улыбки и жить эту жизнь. Я иду свой путь только с улыбкой и добротой», — рассказала о себе Елена. Она участвует в номинации «Королевы неба». Фото: topstewardess/ Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Фото: eafonchikova/ Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Фото: страница Елены Добрыниной во «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Три свердловчанки поборются за корону главного авиационного конкурса красоты России. Девушки вышли в финал «Топ стюардесс», который пройдет 23 октября в Москве, сообщают организаторы в соцсетях. Всего на конкурс подали более 2500 заявок, 75 бортпроводниц прошли в полуфинал, а 35 девушек будут участвовать в финале. Среди счастливиц оказались две стюардессы «Уральских авиалиний» и одна свердловчанка из авиакомпании Utair. Родом 30-летняя девушка из Верхней Салды (Свердловская область), имеет множество увлечений, из последних — начала учиться играть на фортепиано. Марина с детства мечтала работать в авиации, последние шесть лет является стюардессой в компании Utair. «Как вы заметили, победительницами чаще всего становятся девушки блондинки и брюнетки, но до сих пор нет ни одной рыжеволосой обладательницы короны, поэтому я пришла исправить это», — говорит о причине участия девушка. Она вышла в финал направления «Королевы неба». Девушка родилась в Ташкенте (Узбекистан), получила филологическое образование и переехала в Екатеринбург. Авиация всегда шла рядом с Евгенией: среди друзей семьи были пилоты, а дядя летал командиром-инструктором в Uzbekistan Airways. «Я никогда не мечтала и не задумывалась о том, что тоже когда-нибудь свяжу свою жизнь с небесной профессией. Однако судьбу не проведешь», — делилась участница. Ради забавы она отправила анкету в «Уральские авиалинии» и прошла: сначала Евгения работала в екатеринбургском отряде, а позже в московском. Последние три года девушка не летает, но все также работает в авиакомпании. «Мой новый статус — финалистка конкурса „Топ стюардесс 10“. Продолжение следует, увидимся», — сообщила недавно Евгения. Она участвует в направлении «Звезды авиации». 35-летняя стюардесса родилась в Перми. После окончания школы планировала стать адвокатом, но судьба свела ее с авиацией: в 2008 году Елена попала в «Уральские авиалинии». «Я обожаю летать, постоянно менять локации и знакомиться с новыми людьми. Чувство полета — это что-то невероятное», — говорит участница. У женщины двое детей — сын и дочка. «Я добрый, открытый, веселый человек. Люблю людей, улыбки и жить эту жизнь. Я иду свой путь только с улыбкой и добротой», — рассказала о себе Елена. Она участвует в номинации «Королевы неба».