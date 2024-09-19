«Очень переживаю»: стюардесса «Уральских авиалиний» идет к званию самой красивой в России. Фото

Стюардесса «Уральских авиалиний» Елена Добрынина вышла в финал конкурса красоты

19 сентября 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Елена Добрынина знала о конкурсе с 2014 года, но поучаствовать решила только в этом сезоне Фото предоставлено Еленой Добрыниной Бортпроводница из Перми Елена Добрынина вошла в шорт-лист самых красивых стюардесс России. 23 октября участнице из «Уральских авиалиний» предстоит показать себя в номинации «Королевы неба» на конкурсе «Топ стюардесс». О том, как 35-летняя пермячка попала в авиацию, кто ее поддерживает и какие испытания ждали на пути к финалу, — в материале URA.RU. Путь в авиации О профессии бортпроводника Елена даже не мечтала: после окончания школы она хотела стать адвокатом, но судьба сложилась иначе. «У меня были совсем другие планы. Но в Перми как раз проходил набор в авиакомпанию S7, и моя мама уговорила меня сходить на собеседование. Так я и пришла в авиацию, о чем не жалею до сих пор», — рассказал она. В «Уральские авиалинии» стюардесса попала в 2021 году. Выбор на эту компанию пал, потому что авиаперевозчик был единственным в Перми, где бортпроводники могли летать в командировки, но жить в родном городе. «У нас прекрасная авиакомпания, которая развивается в ногу со временем, постоянно открываются новые направления, качественное обучение летного и кабинного экипажей, высокий сервис обслуживания пассажиров», — делится финалистка. В авиации Елена с 2008 года Фото предоставлено Еленой Добрыниной Выход в финал «Я случайно увидела в интернете, что идет прием заявок на участие в конкурсе „Топ стюардесс-10“, сообщила об этом руководству авиакомпании, и оно поддержало мое решение. Никогда не участвовала в подобных конкурсах, и поэтому было интересно, смогу ли я пройти до финала. У меня получилось, и теперь надеюсь на победу», — поделилась Елена. Чтобы попасть в шорт-лист, бортпроводницам нужно было успешно показать себя на собеседовании и тестировании в московском авиатренажерном центре. Во время него участницы демонстрировали знания авиационной безопасности и аварийно-спасательного оборудования, владение английским языком. На полуфинал Елена приехала вместе с мужем. «Он знает, что участие в конкурсе для меня очень важно. Я очень переживаю, а рядом с ним мне будет спокойнее», — делится участница. На подведении итогов Елена покажет творческий номер, есть два варианта его исполнения, но пока участница хранит детали в тайне. «Меня поддерживает моя семья, мои друзья, а также жители прекрасного города Перми. Спасибо всем большое, это действительно дорогого стоит. Благодарна каждому за поддержку», — говорит стюардесса. Елена предпочитает идти по жизни с улыбкой Фото предоставлено Еленой Добрыниной Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бортпроводница из Перми Елена Добрынина вошла в шорт-лист самых красивых стюардесс России. 23 октября участнице из «Уральских авиалиний» предстоит показать себя в номинации «Королевы неба» на конкурсе «Топ стюардесс». О том, как 35-летняя пермячка попала в авиацию, кто ее поддерживает и какие испытания ждали на пути к финалу, — в материале URA.RU. О профессии бортпроводника Елена даже не мечтала: после окончания школы она хотела стать адвокатом, но судьба сложилась иначе. «У меня были совсем другие планы. Но в Перми как раз проходил набор в авиакомпанию S7, и моя мама уговорила меня сходить на собеседование. Так я и пришла в авиацию, о чем не жалею до сих пор», — рассказал она. В «Уральские авиалинии» стюардесса попала в 2021 году. Выбор на эту компанию пал, потому что авиаперевозчик был единственным в Перми, где бортпроводники могли летать в командировки, но жить в родном городе. «У нас прекрасная авиакомпания, которая развивается в ногу со временем, постоянно открываются новые направления, качественное обучение летного и кабинного экипажей, высокий сервис обслуживания пассажиров», — делится финалистка. «Я случайно увидела в интернете, что идет прием заявок на участие в конкурсе „Топ стюардесс-10“, сообщила об этом руководству авиакомпании, и оно поддержало мое решение. Никогда не участвовала в подобных конкурсах, и поэтому было интересно, смогу ли я пройти до финала. У меня получилось, и теперь надеюсь на победу», — поделилась Елена. Чтобы попасть в шорт-лист, бортпроводницам нужно было успешно показать себя на собеседовании и тестировании в московском авиатренажерном центре. Во время него участницы демонстрировали знания авиационной безопасности и аварийно-спасательного оборудования, владение английским языком. На полуфинал Елена приехала вместе с мужем. «Он знает, что участие в конкурсе для меня очень важно. Я очень переживаю, а рядом с ним мне будет спокойнее», — делится участница. На подведении итогов Елена покажет творческий номер, есть два варианта его исполнения, но пока участница хранит детали в тайне. «Меня поддерживает моя семья, мои друзья, а также жители прекрасного города Перми. Спасибо всем большое, это действительно дорогого стоит. Благодарна каждому за поддержку», — говорит стюардесса.