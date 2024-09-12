12 сентября 2024

В центре Кургана иномарка сбила велосипедиста из службы доставки. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Доставщика на велосипеде сбили в центре Кургана
Доставщика на велосипеде сбили в центре Кургана Фото:

Велосипедист из службы доставки был сбит на перекрестке в центре Кургана. ДТП случилось утром 13 сентября на пересечении улиц Ленина и Гоголя. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Доставщика на электровелосипеде сбила иномарка», — рассказал корреспондент. Пострадавшего увезла машина скорой помощи.

Редакция обратилась за комментариями в городскую Госавтоинспекцию. На момент публикации новости ответ не был получен.

В центре Кургана доставщик попал под машину
В центре Кургана доставщик попал под машину
Фото:

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Велосипедист из службы доставки был сбит на перекрестке в центре Кургана. ДТП случилось утром 13 сентября на пересечении улиц Ленина и Гоголя. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Доставщика на электровелосипеде сбила иномарка», — рассказал корреспондент. Пострадавшего увезла машина скорой помощи. Редакция обратилась за комментариями в городскую Госавтоинспекцию. На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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