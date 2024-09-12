Доставщика на велосипеде сбили в центре Кургана
Велосипедист из службы доставки был сбит на перекрестке в центре Кургана. ДТП случилось утром 13 сентября на пересечении улиц Ленина и Гоголя. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Доставщика на электровелосипеде сбила иномарка», — рассказал корреспондент. Пострадавшего увезла машина скорой помощи.
Редакция обратилась за комментариями в городскую Госавтоинспекцию. На момент публикации новости ответ не был получен.
В центре Кургана доставщик попал под машину
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