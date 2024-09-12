Возле аэропорта в Челябинске построят храм. Фото

13 сентября 2024 в 10:31 Размер текста - 17 +

Временный храм уже начали строить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В челябинском поселке Аэропорт по просьбам жителей построят православный храм. Об этом сообщили в пресс-службе челябинской епархии. «В челябинском поселке Аэропорт скоро появится православный храм. Местные жители ждали этого события многие годы, мечтая о месте, где они могли бы собираться вместе для молитвы, совершать церковные таинства, ставить свечи за здравие родных и близких, заказывать панихиды», — уточнили в пресс-службе епархии. Храм появится в нескольких сотнях метров около аэропрорта имени Игоря Курчатова. Здесь уже залит фундамент, после затвердевания бетона на него установят сруб здания церкви, которая ранее временно находилась на территории кафедрального собора. Сруб летом уже привезли к аэропорту, он также будет выполнять временную роль до возведения каменного здания. «Святыня будет носить имя легендарного российского флотоводца, святого праведного воина Феодора Ушакова, не потерпевшего ни одного поражения и не потерявшего ни одного корабля. Теперь пассажиры, отправляющиеся в дальние края, и те, кто возвращается домой, смогут попросить благословения у Бога перед дорогой или поблагодарить Его за благополучное возвращение», — рассказал настоятель будущего храма Феодора Ушакова иерей Евгений Кулаков. В поселке Аэропорт построят храм Пресс-служба челябинской епархии Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В челябинском поселке Аэропорт по просьбам жителей построят православный храм. Об этом сообщили в пресс-службе челябинской епархии. «В челябинском поселке Аэропорт скоро появится православный храм. Местные жители ждали этого события многие годы, мечтая о месте, где они могли бы собираться вместе для молитвы, совершать церковные таинства, ставить свечи за здравие родных и близких, заказывать панихиды», — уточнили в пресс-службе епархии. Храм появится в нескольких сотнях метров около аэропрорта имени Игоря Курчатова. Здесь уже залит фундамент, после затвердевания бетона на него установят сруб здания церкви, которая ранее временно находилась на территории кафедрального собора. Сруб летом уже привезли к аэропорту, он также будет выполнять временную роль до возведения каменного здания. «Святыня будет носить имя легендарного российского флотоводца, святого праведного воина Феодора Ушакова, не потерпевшего ни одного поражения и не потерявшего ни одного корабля. Теперь пассажиры, отправляющиеся в дальние края, и те, кто возвращается домой, смогут попросить благословения у Бога перед дорогой или поблагодарить Его за благополучное возвращение», — рассказал настоятель будущего храма Феодора Ушакова иерей Евгений Кулаков.