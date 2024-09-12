ФСБ: в Магнитогорске осужден организатор слета «Свидетелей Иеговы»*

В Магнитогорске вступил в силу приговор в отношении куратора местной ячейки «Свидетелей Иеговы» (признана экстремистской организацией, запрещена в РФ и ликвидирована по решению Верховного суда). Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ было установлено, что он являлся организатором собрания религиозной группы на территории Челябинской области, аффилированной с „Управленческим центром Свидетели Иеговы в России“, деятельность которого признана экстремистской и запрещена. Уголовное дело возбуждено и расследовано региональным СУ СК России. Орджоникидзевским райсудом Магнитогорска мужчина приговорен к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством в работе религиозных организаций, на срок три года», — сообщили в пресс-службе управления.
Деструктивными постулатами иеговистов являются неподчинение законам государства, непризнание госсимволики, превосходство своей религии над другими, запрет на военную службу и участие в общенародных выборах. Также они проповедуют отречение от семьи и отказ от переливания крови. Региональное управление ФСБ России постоянно работает над выявлением и пресечением эпизодов незаконной деятельности участников этой религиозной организации.
*Организация «Свидетели Иеговы» признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ.
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