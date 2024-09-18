Десятки юных хоккеистов прошли важный ритуал в любимой школе уральского миллиардера Черепанова. Видео

Воспитанники екатеринбургской спортшколы «Д13-Юность» дали клятву хоккеиста

18 сентября 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Таким образом тренерский состав и руководство школы прививают игрокам чувство патриотизма к клубу Фото: Илья Московец © URA.RU В хоккейной школе «Д13-Юность» (Екатеринбург), которую давно поддерживает уральский миллиардер Олег Черепанов и которая готовит кадры для клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), опробовали образовательную новинку. Здесь провели церемонию посвящения семилетних учащихся в школьники. «Клянусь быть лучшим воспитанником школы „Д-13“, проявлять профессионализм во всем, поддерживать командный дух и стремление к победе. Проявлять уважение к старшим и товарищам по команде. Всегда стремиться к превосходству над соперником и самим собой. Быть открытым и честным с партнерами по команде. Проявлять благодарность и смирение!» — зачитал текст клятвы капитан команды пятнадцатилетних хоккеистов Илья Кузьминых. Начинающие спортсмены, переходящие из детского сада в школу, прокричали: «Клянусь!» Уже скоро ребят ждут первые серьезные соревнования Фото: Илья Московец © URA.RU «Наша семья гордится, что наш сын — вратарь. Неважно, куда он пойдет дальше: в КХЛ или НХЛ. Я хочу, чтобы он работал над собой. Поскольку тренеры здесь помогают не только тренировками, но и воспитывают личностей», — поделилась Ольга, мама одного из воспитанников. По словам тренера Александра Антропова, недавно вернувшегося из большой заграничной командировки, такое посвящение — «хороший способ сплотиться с командой и школой, за которую ребята будут играть». «Сплоченность очень хорошо закладывается в детстве», — считает он. Физические результаты он гарантирует через изменение системы обучения: игры на все поле, турниры, сформируются составы «пятерок». Режим станет жестче — по шесть тренировок в неделю с одним выходным. Первые турниры ребят ждут во время школьных каникул. Оппонировать им будут команды из разных регионов. Клятву ребятам читал Илья Кузьминых — капитан команды 2009 года рождения Фото: Илья Московец © URA.RU На торжественное событие юных хоккеистов пришли поддержать не только родители, но и их братья и сестры Фото: Илья Московец © URA.RU Свои первые медали дети получали из рук тренеров… Фото: Илья Московец © URA.RU …и вице-президента Федерации хоккея Свердловской области Олега Черепанова Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В хоккейной школе «Д13-Юность» (Екатеринбург), которую давно поддерживает уральский миллиардер Олег Черепанов и которая готовит кадры для клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), опробовали образовательную новинку. Здесь провели церемонию посвящения семилетних учащихся в школьники. «Клянусь быть лучшим воспитанником школы „Д-13“, проявлять профессионализм во всем, поддерживать командный дух и стремление к победе. Проявлять уважение к старшим и товарищам по команде. Всегда стремиться к превосходству над соперником и самим собой. Быть открытым и честным с партнерами по команде. Проявлять благодарность и смирение!» — зачитал текст клятвы капитан команды пятнадцатилетних хоккеистов Илья Кузьминых. Начинающие спортсмены, переходящие из детского сада в школу, прокричали: «Клянусь!» «Наша семья гордится, что наш сын — вратарь. Неважно, куда он пойдет дальше: в КХЛ или НХЛ. Я хочу, чтобы он работал над собой. Поскольку тренеры здесь помогают не только тренировками, но и воспитывают личностей», — поделилась Ольга, мама одного из воспитанников. По словам тренера Александра Антропова, недавно вернувшегося из большой заграничной командировки, такое посвящение — «хороший способ сплотиться с командой и школой, за которую ребята будут играть». «Сплоченность очень хорошо закладывается в детстве», — считает он. Физические результаты он гарантирует через изменение системы обучения: игры на все поле, турниры, сформируются составы «пятерок». Режим станет жестче — по шесть тренировок в неделю с одним выходным. Первые турниры ребят ждут во время школьных каникул. Оппонировать им будут команды из разных регионов.