Генпрокуратура РФ признала нежелательной польскую организацию Belsat

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Belsat TV транслировала ложные сюжеты о событиях на Украине, сообщили в Генпрокуратуре РФ Фото:

Генпрокуратура РФ объявила нежелательной польскую организацию Belsat TV. Она обвиняется «в трансляции шаблонов, выгодных Западу, для российских и белорусских зрителей».

«Организация Belsat TV создавала материалы, которые казались непредвзятыми и независимыми, но на деле распространяли ложные сюжеты о событиях в Украине и статусе Крыма и других территорий», — заявили в Генпрокуратуре. Информация опубликована на сайте ведомства.

По данным Генпрокуратуры, Belsat TV вела активное сотрудничество с лицами, признанными в России иностранными агентами, и другими структурами, выступающими против интересов РФ. Организация пыталась дискредитировать Россию и армию, заключили в ведомстве.

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Генпрокуратура РФ объявила нежелательной польскую организацию Belsat TV. Она обвиняется «в трансляции шаблонов, выгодных Западу, для российских и белорусских зрителей». «Организация Belsat TV создавала материалы, которые казались непредвзятыми и независимыми, но на деле распространяли ложные сюжеты о событиях в Украине и статусе Крыма и других территорий», — заявили в Генпрокуратуре. Информация опубликована на сайте ведомства. По данным Генпрокуратуры, Belsat TV вела активное сотрудничество с лицами, признанными в России иностранными агентами, и другими структурами, выступающими против интересов РФ. Организация пыталась дискредитировать Россию и армию, заключили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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