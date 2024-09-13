Генпрокуратура РФ признала нежелательной польскую организацию Belsat

Генпрокуратура РФ объявила нежелательной польскую организацию Belsat TV. Она обвиняется «в трансляции шаблонов, выгодных Западу, для российских и белорусских зрителей».
«Организация Belsat TV создавала материалы, которые казались непредвзятыми и независимыми, но на деле распространяли ложные сюжеты о событиях в Украине и статусе Крыма и других территорий», — заявили в Генпрокуратуре. Информация опубликована на сайте ведомства.
По данным Генпрокуратуры, Belsat TV вела активное сотрудничество с лицами, признанными в России иностранными агентами, и другими структурами, выступающими против интересов РФ. Организация пыталась дискредитировать Россию и армию, заключили в ведомстве.
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