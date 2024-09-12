Силовики предложили бывшему свердловскому замминистра сделку — сдать начальство

Силовики предложили бывшему свердловскому замминистра Дубровину сдать начальство

13 сентября 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

Игорь Дубровин месяц провел в СИЗО, сейчас он находится на свободе Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Экс-замминистра строительства Свердловской области попал под уголовное дело Дело в отношении бывшего замминистра строительства Свердловской области Игоря Дубровина имеет неожиданную подоплеку. Силовики якобы предлагали ему дать показания на членов правительства Забайкальского края, где Дубровин работал последние месяцы перед задержанием. Это версия самого Дубровина. Он также рассказал URA.RU о целом ряде претензий к правоохранителям, о которых решил проинформировать Генпрокуратуру и центральный аппарат МВД РФ. Дубровина, занимавшего пост зампреда забайкальского кабмина с июня 2023 года (до этого он был начальником свердловского Управления капстроительства), задержали прямо на рабочем месте днем 14 декабря. В его кабинете и квартире провели обыски, а затем перевезли в Екатеринбург, где предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и поместили в СИЗО. Вечером того же дня Дубровина уволили из правительства с формулировкой «в связи с утратой доверия», а впоследствии предъявили к его работе на посту зампреда ряд претензий. Игорь Дубровин был замом министра строительства с 2017-го по 2019 годы, потом перебрался в УКС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Эпизод, который лег в основу уголовного дела, связан со строительством жилья для военных в середине 2010-х в Орске. Заказчиком было Минобороны РФ. По версии следствия, Дубровин «установил фактический контроль» над подрядчиком — «Омега-Строй» — и присвоил миллион рублей. При этом сам Дубровин подчеркивает: к моменту заключения контракта он уволился из управлении заказчика капстроительства Минобороны, то есть отношения к проекту якобы не имел. Дом в итоге не построили — подрядчик выполнил все подготовительные работы, но строительство не начал, потому что окружное управление заказчика Минобороны не направило полученную проектную документацию на государственную экспертизу. А в 2018-м Минобороны и вовсе передумало строить дом и расторгло контракт. «В самом начале (то есть сразу после задержания — прим. ред.) мне недвусмысленно намекнули, что я как зампред правительства по стройке знаю, наверное, много разной интересной информации в отношении руководства Забайкальского края. «А что тут да как? А давайте мы с вами продуктивно пообщаемся и это недоразумение закроем прямо сейчас». Возможно, весь этот цирк с задержанием, последующим арестом и встречей Нового года в СИЗО был элементом психологического давления [на меня], — озвучил свою версию Дубровин. — Но я в таких мероприятиях не участвую. Собственно, не приняв такое предложение, я и прилетел в СИЗО Екатеринбурга». Дело Дубровина ведет свердловский главк МВД, но, не исключает бывший чиновник, инициаторами его преследования могут быть совершенно другие люди. «У меня очень многие паззлы здесь не складываются. Претензии ко мне в рамках уголовного дела и вопросы по Забайкалью возникли в один день у одних и тех же людей. В жизни бывают совпадения, но здесь они выглядят удивительными», — говорит Дубровин. Другой интересный факт, на который он указывает, — в феврале, то есть спустя два месяца после его задержания, началось уголовное дело в отношении «Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации» (ВАНК). А в мае был задержан ее гендиректор и бенефициар Станислав Неверов. В Читу Дубровин переехал в июне 2023 года, получив оттуда предложение о работе Фото: Анна Майорова © URA.RU Компания занималась в том числе строительством детских школ и садиков в Забайкалье на условиях концессии. Тему как раз курировал Дубровин. Все сделки с ВАНК были заключены до приезда Дубровина в Читу. По факту же работы не велись, продолжает он, поэтому пришлось придумывать юридическую конструкцию, по которой получилось забрать у ВАНК шесть объектов и передать их в работу Корпорации развития Забайкальского края. Дубровин не исключает, что с его помощью силовики хотели добрать фактуру не только на концессионера, но и на кого-то из ответственных госслужащих. Впоследствии, когда Дубровин обжаловал грубое (и, на его взгляд, незаконное) увольнение из правительства, силовики пытались поманипулировать. «Вы тогда с нами отказались сотрудничать, а они [администрация губернатора] вот как с вами поступили. Может, там что-нибудь и вправду есть?», — пересказывает беседу с «погонами» Дубровин. «Я этот разговор прервал», — уверяет он. Вопросов к следствию у него много. «Идет абсолютное нарушение всех действующих правил как со стороны следствия, так и со стороны областной прокуратуры. Дело было возбуждено в феврале 2023-го в отношении неопределенного круга лиц, а до этого, вероятно, были еще какие-то доследственные мероприятия. Но ни за комментариями, ни за пояснениями ко мне не обращались. Мое первое пересечение с этим уголовным делом состоялось в день задержания», — недоумевает Дубровин. В СИЗО его отправили 16 декабря, посчитав, что он может скрыться. А 22 декабря продлили срок содержания под стражей еще на два месяца. И тут же адвокаты подали апелляцию на решение. Но из Верх-Исетского районного суда, где ему избирали меру пресечения, она ушла в Свердловский облсуд — вышестоящую инстанцию — только 15 января. И то, когда его адвокатам пришлось проявить настойчивость. В итоге уже на следующий день ее рассмотрели, и Дубровина выпустили из-под стражи. Дубровина задержали в его кабинете, а затем перевезли в Екатеринбург Фото: Илья Московец © URA.RU «Я получил подтверждение своей уверенности в том, что никаких оснований для заключения меня под стражу не было. Более того, сейчас у меня нет никаких ограничений — ни на передвижение, ни на пользование связью, ни на трудовую деятельность. Мне лишь запрещено общаться с другими участниками дела», — поясняет собеседник. Отдельный блок претензий связан с тем, как было организовано ознакомление с делом. К нему Дубровин и адвокаты приступили в июле и, считает обвиняемый, на то, чтобы изучить 18 тысяч страниц и 28 тысяч файлов, где много экономических документов и экспертиз, требовалось как минимум несколько месяцев. Но следователи через суд со второй попытки 21 августа смогли ограничить в сроках — до 26 августа. Свое ходатайство аргументировали тем, что Дубровин якобы специально затягивает изучение материалов. А после ограничения срока сделали ознакомление невозможным, так как не удавалось связаться со следователем (знакомиться с документами можно только у него). «В пятницу, 23 августа, мы с адвокатом приезжаем знакомиться с материалами дела, а до следователя не дозвониться, на вахте тоже не пускают. Пошли в дежурную часть, где я написал заявление, что мне препятствуют в ознакомлении с материалами. В суде узнал, что могу знакомиться с материалами и в выходные, поэтому на следующий день, в субботу, я так же приехал. Снова никого. Ситуация повторилась и в воскресенье, и в понедельник, 26 августа, последний день. Более того, в этот день регламентом предусмотрено разъяснение прав и подача ходатайств по итогам ознакомления. Мы все это подготовили, приехали — и опять никого! Понимая, что завтра уже любая подача ходатайств будет невозможна, потому что стадия предварительного следствия закончена, мы снова пошли в дежурную часть, и я написал еще одно заявление», — рассказывает Дубровин. Все время, пока длится следствие, экс-чиновник держится стоически Фото: Илья Московец © URA.RU Желая перестраховаться на случай, если 27 августа материалы уйдут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения без ходатайств, он с адвокатами написал заявление на имя главного прокурора области Бориса Крылова, перечислив все процессуальные нарушения. Помимо уже названных — множество иных, например, наличие в материалах дела двух протоколов о проведении разных мероприятий одним и тем же следователем в одно и то же время. «Значит, что-то одно по факту не делали», — поясняет собеседник Еще одна претензия — игнорирование обязательных процедур, которые должны были быть проведены. Так, например, раз дело против Дубровина имеет экономический состав преступления, объясняет он, есть потерпевшая сторона, которой должен быть возмещен ущерб. Обвинительный приговор не несет за собой автоматического возмещения ущерба, поэтому экс-чиновника должны были допросить еще и в качестве гражданского ответчика, но и этого сделано не было. Последнее, что возмутило Дубровина, отсутствие обратной связи от прокуратуры. Решение о том, утверждать или нет обвинительное заключение, она должна была принять к 9 сентября, но никаких уведомлений оттуда не пришло до сих пор. Хотя оно утверждено — об этом Дубровин узнал от следователя. «Он пригласил нас ознакомиться с копией обвинительного заключения, оно вышло на 600 страниц. Сказал, что есть поручение прокурора, но не дал даже не то, чтобы его сфотографировать, он даже не показал его. Конечно, я отказался подписывать документы, потому что не знаю, оно это или не оно. То есть до процедуры вручения мы не дошли, поэтому сами написали запрос в прокуратуру», — описал последовательность Дубровин. Сегодня он отправил жалобы в Генпрокуратуру РФ и МВД РФ, пытаясь привлечь внимание к своему делу. Дубровин утверждает, что невиновен, и заявляет, что готов идти до конца, отстаивая свою позицию. «Но я не могу делать это в условиях абсолютного произвола. Моя цель — устранить нарушения закона в отношении меня. Я не прошу все закрыть и забыть. Но я требую, чтобы следствие и все, что происходит в рамках этого уголовного дела, производилось в соответствии с законом — и со стороны следствия, и со стороны областной прокуратуры. Для людей, которые занимаются моим делом и творят такой произвол, — это лишь эпизод в карьере. А для меня — речь идет о моей жизни», — добавил Дубровин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дело в отношении бывшего замминистра строительства Свердловской области Игоря Дубровина имеет неожиданную подоплеку. Силовики якобы предлагали ему дать показания на членов правительства Забайкальского края, где Дубровин работал последние месяцы перед задержанием. Это версия самого Дубровина. Он также рассказал URA.RU о целом ряде претензий к правоохранителям, о которых решил проинформировать Генпрокуратуру и центральный аппарат МВД РФ. Дубровина, занимавшего пост зампреда забайкальского кабмина с июня 2023 года (до этого он был начальником свердловского Управления капстроительства), задержали прямо на рабочем месте днем 14 декабря. В его кабинете и квартире провели обыски, а затем перевезли в Екатеринбург, где предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и поместили в СИЗО. Вечером того же дня Дубровина уволили из правительства с формулировкой «в связи с утратой доверия», а впоследствии предъявили к его работе на посту зампреда ряд претензий. Эпизод, который лег в основу уголовного дела, связан со строительством жилья для военных в середине 2010-х в Орске. Заказчиком было Минобороны РФ. По версии следствия, Дубровин «установил фактический контроль» над подрядчиком — «Омега-Строй» — и присвоил миллион рублей. При этом сам Дубровин подчеркивает: к моменту заключения контракта он уволился из управлении заказчика капстроительства Минобороны, то есть отношения к проекту якобы не имел. Дом в итоге не построили — подрядчик выполнил все подготовительные работы, но строительство не начал, потому что окружное управление заказчика Минобороны не направило полученную проектную документацию на государственную экспертизу. А в 2018-м Минобороны и вовсе передумало строить дом и расторгло контракт. Возможно, весь этот цирк с задержанием, последующим арестом и встречей Нового года в СИЗО был элементом психологического давления [на меня], — озвучил свою версию Дубровин. — Но я в таких мероприятиях не участвую. Собственно, не приняв такое предложение, я и прилетел в СИЗО Екатеринбурга». Дело Дубровина ведет свердловский главк МВД, но, не исключает бывший чиновник, инициаторами его преследования могут быть совершенно другие люди. «У меня очень многие паззлы здесь не складываются. Претензии ко мне в рамках уголовного дела и вопросы по Забайкалью возникли в один день у одних и тех же людей. В жизни бывают совпадения, но здесь они выглядят удивительными», — говорит Дубровин. Другой интересный факт, на который он указывает, — в феврале, то есть спустя два месяца после его задержания, началось уголовное дело в отношении «Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации» (ВАНК). А в мае был задержан ее гендиректор и бенефициар Станислав Неверов. Компания занималась в том числе строительством детских школ и садиков в Забайкалье на условиях концессии. Тему как раз курировал Дубровин. Все сделки с ВАНК были заключены до приезда Дубровина в Читу. По факту же работы не велись, продолжает он, поэтому пришлось придумывать юридическую конструкцию, по которой получилось забрать у ВАНК шесть объектов и передать их в работу Корпорации развития Забайкальского края. Дубровин не исключает, что с его помощью силовики хотели добрать фактуру не только на концессионера, но и на кого-то из ответственных госслужащих. Впоследствии, когда Дубровин обжаловал грубое (и, на его взгляд, незаконное) увольнение из правительства, силовики пытались поманипулировать. «Вы тогда с нами отказались сотрудничать, а они [администрация губернатора] вот как с вами поступили. Может, там что-нибудь и вправду есть?», — пересказывает беседу с «погонами» Дубровин. «Я этот разговор прервал», — уверяет он. Вопросов к следствию у него много. «Идет абсолютное нарушение всех действующих правил как со стороны следствия, так и со стороны областной прокуратуры. Дело было возбуждено в феврале 2023-го в отношении неопределенного круга лиц, а до этого, вероятно, были еще какие-то доследственные мероприятия. В СИЗО его отправили 16 декабря, посчитав, что он может скрыться. А 22 декабря продлили срок содержания под стражей еще на два месяца. И тут же адвокаты подали апелляцию на решение. Но из Верх-Исетского районного суда, где ему избирали меру пресечения, она ушла в Свердловский облсуд — вышестоящую инстанцию — только 15 января. И то, когда его адвокатам пришлось проявить настойчивость. В итоге уже на следующий день ее рассмотрели, и Дубровина выпустили из-под стражи. «Я получил подтверждение своей уверенности в том, что никаких оснований для заключения меня под стражу не было. Более того, сейчас у меня нет никаких ограничений — ни на передвижение, ни на пользование связью, ни на трудовую деятельность. Мне лишь запрещено общаться с другими участниками дела», — поясняет собеседник. Отдельный блок претензий связан с тем, как было организовано ознакомление с делом. К нему Дубровин и адвокаты приступили в июле и, считает обвиняемый, на то, чтобы изучить 18 тысяч страниц и 28 тысяч файлов, где много экономических документов и экспертиз, требовалось как минимум несколько месяцев. Но следователи через суд со второй попытки 21 августа смогли ограничить в сроках — до 26 августа. Свое ходатайство аргументировали тем, что Дубровин якобы специально затягивает изучение материалов. А после ограничения срока сделали ознакомление невозможным, так как не удавалось связаться со следователем (знакомиться с документами можно только у него). «В пятницу, 23 августа, мы с адвокатом приезжаем знакомиться с материалами дела, а до следователя не дозвониться, на вахте тоже не пускают. Пошли в дежурную часть, где я написал заявление, что мне препятствуют в ознакомлении с материалами. В суде узнал, что могу знакомиться с материалами и в выходные, поэтому на следующий день, в субботу, я так же приехал. Снова никого. Ситуация повторилась и в воскресенье, и в понедельник, 26 августа, последний день. Более того, в этот день регламентом предусмотрено разъяснение прав и подача ходатайств по итогам ознакомления. Мы все это подготовили, приехали — и опять никого! Понимая, что завтра уже любая подача ходатайств будет невозможна, потому что стадия предварительного следствия закончена, мы снова пошли в дежурную часть, и я написал еще одно заявление», — рассказывает Дубровин. Желая перестраховаться на случай, если 27 августа материалы уйдут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения без ходатайств, он с адвокатами написал заявление на имя главного прокурора области Бориса Крылова, перечислив все процессуальные нарушения. Помимо уже названных — множество иных, например, наличие в материалах дела двух протоколов о проведении разных мероприятий одним и тем же следователем в одно и то же время. «Значит, что-то одно по факту не делали», — поясняет собеседник Еще одна претензия — игнорирование обязательных процедур, которые должны были быть проведены. Так, например, раз дело против Дубровина имеет экономический состав преступления, объясняет он, есть потерпевшая сторона, которой должен быть возмещен ущерб. Обвинительный приговор не несет за собой автоматического возмещения ущерба, поэтому экс-чиновника должны были допросить еще и в качестве гражданского ответчика, но и этого сделано не было. Последнее, что возмутило Дубровина, отсутствие обратной связи от прокуратуры. Решение о том, утверждать или нет обвинительное заключение, она должна была принять к 9 сентября, но никаких уведомлений оттуда не пришло до сих пор. Хотя оно утверждено — об этом Дубровин узнал от следователя. «Он пригласил нас ознакомиться с копией обвинительного заключения, оно вышло на 600 страниц. Сказал, что есть поручение прокурора, но не дал даже не то, чтобы его сфотографировать, он даже не показал его. Конечно, я отказался подписывать документы, потому что не знаю, оно это или не оно. То есть до процедуры вручения мы не дошли, поэтому сами написали запрос в прокуратуру», — описал последовательность Дубровин. Сегодня он отправил жалобы в Генпрокуратуру РФ и МВД РФ, пытаясь привлечь внимание к своему делу. Дубровин утверждает, что невиновен, и заявляет, что готов идти до конца, отстаивая свою позицию. «Но я не могу делать это в условиях абсолютного произвола. Моя цель — устранить нарушения закона в отношении меня. Я не прошу все закрыть и забыть. Но я требую, чтобы следствие и все, что происходит в рамках этого уголовного дела, производилось в соответствии с законом — и со стороны следствия, и со стороны областной прокуратуры. Для людей, которые занимаются моим делом и творят такой произвол, — это лишь эпизод в карьере. А для меня — речь идет о моей жизни», — добавил Дубровин.