12 сентября 2024

Во время стрельбы в ночном клубе Екатеринбурга подстрелили казаха

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелка и его приятелей ищут (архивное фото) Фото:

В Екатеринбургском клубе «Естествознание» ночью 13 сентября один из посетителей открыл стрельбу. Как минимум один мужчина, гражданин Казахстана, получил ранения, сообщил URA.RU источник.

«Два гражданина Казахстана 12 сентября прибыли в Екатеринбург для обмена опытом, остановились в „Евро отеле“, а вечером отправились развлечься в ночной клуб. Там уже ночью 13 числа друзья возле бара повздорили с компанией из трех человек. Во время конфликта один из оппонентов произвел пять выстрелов, после чего все трое скрылись в неизвестном направлении», — рассказал собеседник агентства.

В итоге один из граждан Казахстана, 34-летний мужчина, получил огнестрельные ранения в живот, плечо и оба бедра. Он госпитализирован в больницу №24. О состоянии его товарища пока информации нет. Оперативники изъяли на месте происшествия пять гильз, а также изучают видео с камер наблюдения. По факту стрельбы ведется проверка.

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В Екатеринбургском клубе «Естествознание» ночью 13 сентября один из посетителей открыл стрельбу. Как минимум один мужчина, гражданин Казахстана, получил ранения, сообщил URA.RU источник. «Два гражданина Казахстана 12 сентября прибыли в Екатеринбург для обмена опытом, остановились в „Евро отеле“, а вечером отправились развлечься в ночной клуб. Там уже ночью 13 числа друзья возле бара повздорили с компанией из трех человек. Во время конфликта один из оппонентов произвел пять выстрелов, после чего все трое скрылись в неизвестном направлении», — рассказал собеседник агентства. В итоге один из граждан Казахстана, 34-летний мужчина, получил огнестрельные ранения в живот, плечо и оба бедра. Он госпитализирован в больницу №24. О состоянии его товарища пока информации нет. Оперативники изъяли на месте происшествия пять гильз, а также изучают видео с камер наблюдения. По факту стрельбы ведется проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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