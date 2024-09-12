Во время стрельбы в ночном клубе Екатеринбурга подстрелили казаха

13 сентября 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

Стрелка и его приятелей ищут (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбургском клубе «Естествознание» ночью 13 сентября один из посетителей открыл стрельбу. Как минимум один мужчина, гражданин Казахстана, получил ранения, сообщил URA.RU источник. «Два гражданина Казахстана 12 сентября прибыли в Екатеринбург для обмена опытом, остановились в „Евро отеле“, а вечером отправились развлечься в ночной клуб. Там уже ночью 13 числа друзья возле бара повздорили с компанией из трех человек. Во время конфликта один из оппонентов произвел пять выстрелов, после чего все трое скрылись в неизвестном направлении», — рассказал собеседник агентства. В итоге один из граждан Казахстана, 34-летний мужчина, получил огнестрельные ранения в живот, плечо и оба бедра. Он госпитализирован в больницу №24. О состоянии его товарища пока информации нет. Оперативники изъяли на месте происшествия пять гильз, а также изучают видео с камер наблюдения. По факту стрельбы ведется проверка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбургском клубе «Естествознание» ночью 13 сентября один из посетителей открыл стрельбу. Как минимум один мужчина, гражданин Казахстана, получил ранения, сообщил URA.RU источник. «Два гражданина Казахстана 12 сентября прибыли в Екатеринбург для обмена опытом, остановились в „Евро отеле“, а вечером отправились развлечься в ночной клуб. Там уже ночью 13 числа друзья возле бара повздорили с компанией из трех человек. Во время конфликта один из оппонентов произвел пять выстрелов, после чего все трое скрылись в неизвестном направлении», — рассказал собеседник агентства. В итоге один из граждан Казахстана, 34-летний мужчина, получил огнестрельные ранения в живот, плечо и оба бедра. Он госпитализирован в больницу №24. О состоянии его товарища пока информации нет. Оперативники изъяли на месте происшествия пять гильз, а также изучают видео с камер наблюдения. По факту стрельбы ведется проверка.