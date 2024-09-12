12 сентября 2024

Соратник бывшего вора в законе Трофы возвращается в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными исправительной трудовой колонии №6. Иковка. Курган, рука, татуировка, наколка, зэк, тату, татуировка на руке
В столицу Урала едет Александр Стеценко (архивное фото) Фото:

В Екатеринбург после длительного отсутствия возвращается криминальный авторитет Александр Стеценко по прозвищу Философ, считавшийся соратником бывшего вора в законе Андрея Трофимова (Трофы). Об этом URA.RU рассказал источник.

«Стеценко сейчас находится за пределами России. В ближайшее время он вернется в столицу Урала», — сказал собеседник агентства.

Философ родился в Крыму. Долгое время он значился соратником Трофы (раскоронован в 2004-м ныне покойным Дедом Хасаном (Аслан Усоян). В 2014-м Стеценко был депортирован из России. А через два года, как писало URA.RU, он якобы стал украинским мафиози с националистическим уклоном. В Крыму он, по слухам, формировал группировку из отсидевших граждан, чтобы решать различные вопросы (например, рэкет и крышевание бизнеса). Тогда Философ находился под пристальным вниманием правоохранительных органов.

Считается, что Стеценко был «выдавлен» с территории РФ и Свердловской области после того, как отсидел срок за применение насилия и незаконный оборот наркотиков. Он освободился в 2010 году. Его контактов не оказалось в распоряжении агентства. URA.RU готово предоставить ему возможность высказаться.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбург после длительного отсутствия возвращается криминальный авторитет Александр Стеценко по прозвищу Философ, считавшийся соратником бывшего вора в законе Андрея Трофимова (Трофы). Об этом URA.RU рассказал источник. «Стеценко сейчас находится за пределами России. В ближайшее время он вернется в столицу Урала», — сказал собеседник агентства. Философ родился в Крыму. Долгое время он значился соратником Трофы (раскоронован в 2004-м ныне покойным Дедом Хасаном (Аслан Усоян). В 2014-м Стеценко был депортирован из России. А через два года, как писало URA.RU, он якобы стал украинским мафиози с националистическим уклоном. В Крыму он, по слухам, формировал группировку из отсидевших граждан, чтобы решать различные вопросы (например, рэкет и крышевание бизнеса). Тогда Философ находился под пристальным вниманием правоохранительных органов. Считается, что Стеценко был «выдавлен» с территории РФ и Свердловской области после того, как отсидел срок за применение насилия и незаконный оборот наркотиков. Он освободился в 2010 году. Его контактов не оказалось в распоряжении агентства. URA.RU готово предоставить ему возможность высказаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...