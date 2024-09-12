Соратник бывшего вора в законе Трофы возвращается в Екатеринбург

В Екатеринбург после длительного отсутствия возвращается криминальный авторитет Александр Стеценко по прозвищу Философ, считавшийся соратником бывшего вора в законе Андрея Трофимова (Трофы). Об этом URA.RU рассказал источник.
«Стеценко сейчас находится за пределами России. В ближайшее время он вернется в столицу Урала», — сказал собеседник агентства.
Философ родился в Крыму. Долгое время он значился соратником Трофы (раскоронован в 2004-м ныне покойным Дедом Хасаном (Аслан Усоян). В 2014-м Стеценко был депортирован из России. А через два года, как писало URA.RU, он якобы стал украинским мафиози с националистическим уклоном. В Крыму он, по слухам, формировал группировку из отсидевших граждан, чтобы решать различные вопросы (например, рэкет и крышевание бизнеса). Тогда Философ находился под пристальным вниманием правоохранительных органов.
Считается, что Стеценко был «выдавлен» с территории РФ и Свердловской области после того, как отсидел срок за применение насилия и незаконный оборот наркотиков. Он освободился в 2010 году. Его контактов не оказалось в распоряжении агентства. URA.RU готово предоставить ему возможность высказаться.
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