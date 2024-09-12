12 сентября 2024

Свердловчанин застрелил товарища на охоте, перепутав его с зайцем

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Убийство произошло во время загонной охоты Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) 43-летний мужчина застрелил на охоте товарища, спутав его с зайцем. Суд назначил обвиняемому полтора года ограничения свободы, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.

«Осужденный, вооруженный карабином, после получения сигнала к началу охоты, увидев, что на просеку выбежали зайцы, не убедившись, что в направлении выстрела нет людей, с целью поражения зайцев произвел не менее трех выстрелов из карабина вдоль линии других стрелков. Один из выстрелов поразил другого охотника», — пояснили в ведомстве. Пострадавшего доставили в больницу, где он в тот же день скончался.

Инцидент произошел 28 октября 2023 года, когда осужденный вместе с товарищами участвовал в коллективной загонной охоте. Один из мужчин был загонщиком, который шумит и пугает зайцев, а другие должны были стоять на местах по одной стрелковой линии и ждать, когда на них выбежит дикий зверь.

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В Первоуральске (Свердловская область) 43-летний мужчина застрелил на охоте товарища, спутав его с зайцем. Суд назначил обвиняемому полтора года ограничения свободы, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «Осужденный, вооруженный карабином, после получения сигнала к началу охоты, увидев, что на просеку выбежали зайцы, не убедившись, что в направлении выстрела нет людей, с целью поражения зайцев произвел не менее трех выстрелов из карабина вдоль линии других стрелков. Один из выстрелов поразил другого охотника», — пояснили в ведомстве. Пострадавшего доставили в больницу, где он в тот же день скончался. Инцидент произошел 28 октября 2023 года, когда осужденный вместе с товарищами участвовал в коллективной загонной охоте. Один из мужчин был загонщиком, который шумит и пугает зайцев, а другие должны были стоять на местах по одной стрелковой линии и ждать, когда на них выбежит дикий зверь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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