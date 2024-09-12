12 сентября 2024

Строитель из Узбекистана погиб в Екатеринбурге в свой первый рабочий день

© Служба новостей «URA.RU»
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На высоте 24 этажа оборвалось крепление строительной люльки (архивное фото) Фото:

Гражданин Узбекистана, разбившийся на стройке дома в Екатеринбурге, погиб в свой первый рабочий день. Подробности трагедии URA.RU сообщил источник.

«49-летний мужчина из Узбекистана заключил 11 сентября контракт на должность разнорабочего и 12 числа пришел на стройку жилого дома по улице Молодогвардейцев ознакомиться с фронтом работ. В этот же день его нашли на крыше коммерческого помещения. Мужчина упал с высоты 24 этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью», — объяснил собеседник агентства.

Как сообщал глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, во время работ оборвалось крепление строительной люльки, она повисла на втором тросе. В этот момент в ней было два человека. Один выпал и разбился, а второй чудом успел ухватиться за край и выжил.

«По одной из версий, трагедия могла произойти из-за нарушения правил техники безопасности. Проводился ли инструктаж с рабочими, кем и когда — будет установлено в ходе начавшегося разбирательства», — отмечал полковник. Помощник руководителя регионального следкома Максим Чалков добавлял, что точная причина смерти иностранца будет определена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Один трос люльки оборвался. Один рабочий выпал и погиб, а второй успел ухватиться за край — он выжил
Один трос люльки оборвался. Один рабочий выпал и погиб, а второй успел ухватиться за край — он выжил
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Гражданин Узбекистана, разбившийся на стройке дома в Екатеринбурге, погиб в свой первый рабочий день. Подробности трагедии URA.RU сообщил источник. «49-летний мужчина из Узбекистана заключил 11 сентября контракт на должность разнорабочего и 12 числа пришел на стройку жилого дома по улице Молодогвардейцев ознакомиться с фронтом работ. В этот же день его нашли на крыше коммерческого помещения. Мужчина упал с высоты 24 этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью», — объяснил собеседник агентства. Как сообщал глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, во время работ оборвалось крепление строительной люльки, она повисла на втором тросе. В этот момент в ней было два человека. Один выпал и разбился, а второй чудом успел ухватиться за край и выжил. «По одной из версий, трагедия могла произойти из-за нарушения правил техники безопасности. Проводился ли инструктаж с рабочими, кем и когда — будет установлено в ходе начавшегося разбирательства», — отмечал полковник. Помощник руководителя регионального следкома Максим Чалков добавлял, что точная причина смерти иностранца будет определена в ходе судебно-медицинской экспертизы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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