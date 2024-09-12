Строитель из Узбекистана погиб в Екатеринбурге в свой первый рабочий день

Гражданин Узбекистана, разбившийся на стройке дома в Екатеринбурге, погиб в свой первый рабочий день. Подробности трагедии URA.RU сообщил источник.
«49-летний мужчина из Узбекистана заключил 11 сентября контракт на должность разнорабочего и 12 числа пришел на стройку жилого дома по улице Молодогвардейцев ознакомиться с фронтом работ. В этот же день его нашли на крыше коммерческого помещения. Мужчина упал с высоты 24 этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью», — объяснил собеседник агентства.
Как сообщал глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, во время работ оборвалось крепление строительной люльки, она повисла на втором тросе. В этот момент в ней было два человека. Один выпал и разбился, а второй чудом успел ухватиться за край и выжил.
«По одной из версий, трагедия могла произойти из-за нарушения правил техники безопасности. Проводился ли инструктаж с рабочими, кем и когда — будет установлено в ходе начавшегося разбирательства», — отмечал полковник. Помощник руководителя регионального следкома Максим Чалков добавлял, что точная причина смерти иностранца будет определена в ходе судебно-медицинской экспертизы.
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