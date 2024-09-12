Строитель из Узбекистана погиб в Екатеринбурге в свой первый рабочий день

13 сентября 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

На высоте 24 этажа оборвалось крепление строительной люльки (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Гражданин Узбекистана, разбившийся на стройке дома в Екатеринбурге, погиб в свой первый рабочий день. Подробности трагедии URA.RU сообщил источник. «49-летний мужчина из Узбекистана заключил 11 сентября контракт на должность разнорабочего и 12 числа пришел на стройку жилого дома по улице Молодогвардейцев ознакомиться с фронтом работ. В этот же день его нашли на крыше коммерческого помещения. Мужчина упал с высоты 24 этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью», — объяснил собеседник агентства. Как сообщал глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, во время работ оборвалось крепление строительной люльки, она повисла на втором тросе. В этот момент в ней было два человека. Один выпал и разбился, а второй чудом успел ухватиться за край и выжил. «По одной из версий, трагедия могла произойти из-за нарушения правил техники безопасности. Проводился ли инструктаж с рабочими, кем и когда — будет установлено в ходе начавшегося разбирательства», — отмечал полковник. Помощник руководителя регионального следкома Максим Чалков добавлял, что точная причина смерти иностранца будет определена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Один трос люльки оборвался. Один рабочий выпал и погиб, а второй успел ухватиться за край — он выжил Фото: ИА «Ночные новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гражданин Узбекистана, разбившийся на стройке дома в Екатеринбурге, погиб в свой первый рабочий день. Подробности трагедии URA.RU сообщил источник. «49-летний мужчина из Узбекистана заключил 11 сентября контракт на должность разнорабочего и 12 числа пришел на стройку жилого дома по улице Молодогвардейцев ознакомиться с фронтом работ. В этот же день его нашли на крыше коммерческого помещения. Мужчина упал с высоты 24 этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью», — объяснил собеседник агентства. Как сообщал глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, во время работ оборвалось крепление строительной люльки, она повисла на втором тросе. В этот момент в ней было два человека. Один выпал и разбился, а второй чудом успел ухватиться за край и выжил. «По одной из версий, трагедия могла произойти из-за нарушения правил техники безопасности. Проводился ли инструктаж с рабочими, кем и когда — будет установлено в ходе начавшегося разбирательства», — отмечал полковник. Помощник руководителя регионального следкома Максим Чалков добавлял, что точная причина смерти иностранца будет определена в ходе судебно-медицинской экспертизы.