Кабина с рабочими сорвалась с 24-этажного ЖК в Екатеринбурге, есть погибший. Фото

12 сентября 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

Рабочие не были пристегнуты страховкой (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге вечером 12 сентября на стройке 24-этажного жилого комплекса «М1» сорвалась строительная люлька с двумя рабочими. Один из них скончался, второй отделался множественными переломами. Охранник объекта рассказал, что строители не были пристегнуты. «На перекрестке улиц Молодогвардейцев — Панфиловцев в 17.30 упали двое с люльки. Один насмерть, второй выжил со множественными переломами», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ» слова очевидца. По словам охранника, страховка просто болталась. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве уточняют информацию. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вечером 12 сентября на стройке 24-этажного жилого комплекса «М1» сорвалась строительная люлька с двумя рабочими. Один из них скончался, второй отделался множественными переломами. Охранник объекта рассказал, что строители не были пристегнуты. «На перекрестке улиц Молодогвардейцев — Панфиловцев в 17.30 упали двое с люльки. Один насмерть, второй выжил со множественными переломами», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ» слова очевидца. По словам охранника, страховка просто болталась. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве уточняют информацию.