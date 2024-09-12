В Екатеринбурге вечером 12 сентября на стройке 24-этажного жилого комплекса «М1» сорвалась строительная люлька с двумя рабочими. Один из них скончался, второй отделался множественными переломами. Охранник объекта рассказал, что строители не были пристегнуты.
«На перекрестке улиц Молодогвардейцев — Панфиловцев в 17.30 упали двое с люльки. Один насмерть, второй выжил со множественными переломами», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ» слова очевидца. По словам охранника, страховка просто болталась.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве уточняют информацию.
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