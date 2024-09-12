Кабина с рабочими сорвалась с 24-этажного ЖК в Екатеринбурге, есть погибший. Фото

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Клипарт. Екатеринбург , строительная люлька, строительство, стройка, рабочие на стройке
Рабочие не были пристегнуты страховкой (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 12 сентября на стройке 24-этажного жилого комплекса «М1» сорвалась строительная люлька с двумя рабочими. Один из них скончался, второй отделался множественными переломами. Охранник объекта рассказал, что строители не были пристегнуты.

«На перекрестке улиц Молодогвардейцев — Панфиловцев в 17.30 упали двое с люльки. Один насмерть, второй выжил со множественными переломами», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ» слова очевидца. По словам охранника, страховка просто болталась.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве уточняют информацию.

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В Екатеринбурге вечером 12 сентября на стройке 24-этажного жилого комплекса «М1» сорвалась строительная люлька с двумя рабочими. Один из них скончался, второй отделался множественными переломами. Охранник объекта рассказал, что строители не были пристегнуты. «На перекрестке улиц Молодогвардейцев — Панфиловцев в 17.30 упали двое с люльки. Один насмерть, второй выжил со множественными переломами», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ» слова очевидца. По словам охранника, страховка просто болталась. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве уточняют информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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