12 сентября 2024

Челябинский угонщик пытался сжечь автомобиль. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, пламя, автомобиль, огонь, горящий автомобиль
Угонщик поджег один из трех краденных автомобилей (фото из архива) Фото:

В Нязепетровске Челябинской области угонщик поджег один из трех краденных автомобилей. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили о задержании злоумышенника.

«В дежурную часть обратился местный житель, который сообщил, что на берегу Нязепетровского водохранилища горит автомобиль. Так же был замечен неизвестный, возможно находившийся в состоянии опьянения, который наносил повреждения стоящим на берегу автомобилям», — уточнили в пресс-службе ведомства. Наряд полиции обнаружил на берегу водоема три машины со следами взлома, один из которых горел.

Как сообщили в пресс-службе полицейского главка, у автомобилей «Toyota Rav-4» и «Лады Калины» были выбиты стекла. Рядом стоял автомобиль «УАЗ», у которого начался пожар под капотом. Полицейские прочесали лес и задержали ранее судимого 23-летнего уроженца Башкортостана, который был похож по описанию на подозреваемого.

«При нем были обнаружены похищенные из автомобиля «Toyota» три тысячи рублей. В ходе следственных мероприятий подозреваемый сознался в хищении средств из иномарки, а так же рассказал, что намеревался угнать «Ладу Калину» и похитить вещи из «УАЗа», — добавили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, угонщик замкнул провода автомобиля, чтобы вызвать пожар. Сейчас полицейские определяют состав преступления, возбуждены уголовные дела.

Полиция предполагает, что угонщик умышленно замкнул провода у краденного автомобиля
Полиция предполагает, что угонщик умышленно замкнул провода у краденного автомобиля
Злоумышленник пытался угнать три машины
Злоумышленник пытался угнать три машины

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В Нязепетровске Челябинской области угонщик поджег один из трех краденных автомобилей. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили о задержании злоумышенника. «В дежурную часть обратился местный житель, который сообщил, что на берегу Нязепетровского водохранилища горит автомобиль. Так же был замечен неизвестный, возможно находившийся в состоянии опьянения, который наносил повреждения стоящим на берегу автомобилям», — уточнили в пресс-службе ведомства. Наряд полиции обнаружил на берегу водоема три машины со следами взлома, один из которых горел. Как сообщили в пресс-службе полицейского главка, у автомобилей «Toyota Rav-4» и «Лады Калины» были выбиты стекла. Рядом стоял автомобиль «УАЗ», у которого начался пожар под капотом. Полицейские прочесали лес и задержали ранее судимого 23-летнего уроженца Башкортостана, который был похож по описанию на подозреваемого. «При нем были обнаружены похищенные из автомобиля «Toyota» три тысячи рублей. В ходе следственных мероприятий подозреваемый сознался в хищении средств из иномарки, а так же рассказал, что намеревался угнать «Ладу Калину» и похитить вещи из «УАЗа», — добавили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, угонщик замкнул провода автомобиля, чтобы вызвать пожар. Сейчас полицейские определяют состав преступления, возбуждены уголовные дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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