Челябинский угонщик пытался сжечь автомобиль. Фото

13 сентября 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Угонщик поджег один из трех краденных автомобилей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нязепетровске Челябинской области угонщик поджег один из трех краденных автомобилей. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили о задержании злоумышенника. «В дежурную часть обратился местный житель, который сообщил, что на берегу Нязепетровского водохранилища горит автомобиль. Так же был замечен неизвестный, возможно находившийся в состоянии опьянения, который наносил повреждения стоящим на берегу автомобилям», — уточнили в пресс-службе ведомства. Наряд полиции обнаружил на берегу водоема три машины со следами взлома, один из которых горел. Как сообщили в пресс-службе полицейского главка, у автомобилей «Toyota Rav-4» и «Лады Калины» были выбиты стекла. Рядом стоял автомобиль «УАЗ», у которого начался пожар под капотом. Полицейские прочесали лес и задержали ранее судимого 23-летнего уроженца Башкортостана, который был похож по описанию на подозреваемого. «При нем были обнаружены похищенные из автомобиля «Toyota» три тысячи рублей. В ходе следственных мероприятий подозреваемый сознался в хищении средств из иномарки, а так же рассказал, что намеревался угнать «Ладу Калину» и похитить вещи из «УАЗа», — добавили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, угонщик замкнул провода автомобиля, чтобы вызвать пожар. Сейчас полицейские определяют состав преступления, возбуждены уголовные дела. Полиция предполагает, что угонщик умышленно замкнул провода у краденного автомобиля Полиция Южного Урала Злоумышленник пытался угнать три машины Полиция Южного Урала Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нязепетровске Челябинской области угонщик поджег один из трех краденных автомобилей. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили о задержании злоумышенника. «В дежурную часть обратился местный житель, который сообщил, что на берегу Нязепетровского водохранилища горит автомобиль. Так же был замечен неизвестный, возможно находившийся в состоянии опьянения, который наносил повреждения стоящим на берегу автомобилям», — уточнили в пресс-службе ведомства. Наряд полиции обнаружил на берегу водоема три машины со следами взлома, один из которых горел. Как сообщили в пресс-службе полицейского главка, у автомобилей «Toyota Rav-4» и «Лады Калины» были выбиты стекла. Рядом стоял автомобиль «УАЗ», у которого начался пожар под капотом. Полицейские прочесали лес и задержали ранее судимого 23-летнего уроженца Башкортостана, который был похож по описанию на подозреваемого. «При нем были обнаружены похищенные из автомобиля «Toyota» три тысячи рублей. В ходе следственных мероприятий подозреваемый сознался в хищении средств из иномарки, а так же рассказал, что намеревался угнать «Ладу Калину» и похитить вещи из «УАЗа», — добавили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, угонщик замкнул провода автомобиля, чтобы вызвать пожар. Сейчас полицейские определяют состав преступления, возбуждены уголовные дела.