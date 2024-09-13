В Петербурге острая нехватка препаратов для лечения ВИЧ

13 сентября 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

Дефицит препарата «Тивикай» для лечения ВИЧ заметно усилился в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России наблюдается дефицит препарата «Тивикай», необходимого для лечения ВИЧ-инфекции, особенно остро эта проблема стоит в Санкт-Петербурге. По данным организации «Пациентский контроль», на конец 2023 года в стране проживали 1,2 млн россиян с ВИЧ. «В период с августа 2024 года по 10 сентября на портале, созданном организацией „Пациентский контроль“, было опубликовано более 20 сообщений из семи регионов, касающихся дефицита препарата „Тивикай“. Больше всего жалоб поступило из Ленинградской области», — написали в РБК. В материале издания подтвердили информацию о наличие временных затруднений в обеспечении пациентов «Тивикаем». На специализированном портале пациенты сообщают о полном отсутствии препарата, который им должны выдавать бесплатно в региональных СПИД-центрах. В 2023 году в стране было зарегистрировано 58,4 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции. Дефицит препарата вызван проблемами в поставках от британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline, которая выпускает «Тивикай» в России. По данным за прошлый год, общая сумма закупок антиретровирусных препаратов в России снизилась до 31,5 млрд рублей с 42,5 млрд рублей в предыдущем году. Самый высокий показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией по итогам 2023 года наблюдался в Чукотском автономном округе, Красноярском крае и Кемеровской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России наблюдается дефицит препарата «Тивикай», необходимого для лечения ВИЧ-инфекции, особенно остро эта проблема стоит в Санкт-Петербурге. По данным организации «Пациентский контроль», на конец 2023 года в стране проживали 1,2 млн россиян с ВИЧ. «В период с августа 2024 года по 10 сентября на портале, созданном организацией „Пациентский контроль“, было опубликовано более 20 сообщений из семи регионов, касающихся дефицита препарата „Тивикай“. Больше всего жалоб поступило из Ленинградской области», — написали в РБК. В материале издания подтвердили информацию о наличие временных затруднений в обеспечении пациентов «Тивикаем». На специализированном портале пациенты сообщают о полном отсутствии препарата, который им должны выдавать бесплатно в региональных СПИД-центрах. В 2023 году в стране было зарегистрировано 58,4 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции. Дефицит препарата вызван проблемами в поставках от британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline, которая выпускает «Тивикай» в России. По данным за прошлый год, общая сумма закупок антиретровирусных препаратов в России снизилась до 31,5 млрд рублей с 42,5 млрд рублей в предыдущем году. Самый высокий показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией по итогам 2023 года наблюдался в Чукотском автономном округе, Красноярском крае и Кемеровской области.