В ХМАО назвали вакансии, где быстрее всего растут зарплаты

Больше всего по ХМАО зарплаты выросли у работников сферы безопасности. За год сотрудникам стали платить на 76% больше, рассказали URA.RU аналитики HeadHunter.
«В сфере „Безопасность“ предлагаемые заработки выросли на 76% и составили 74 850 рублей», — говорится в исследовании. В число высокооплачиваемых профессиональных областей также вошли отрасли «Искусство, развлечения, медиа» (+55%, 70 120 рублей), «Маркетинг, реклама, PR» (+51%, 76 800 рублей), а также «Высший и средний менеджмент» (+50%, 119 200 рублей).
Меньше всего зарплаты выросли сфере науки и образования (в среднем здесь платят 61,5 тысячу рублей), а также в розничной торговле (53,5 тысячи). Аналогичная ситуация наблюдается в медицине и фармацевтике, а также в продажах — 77 750 и 61 000 рублей соответственно.
Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях с самой жесткой конкуренцией в ХМАО. Тогда речь шла о сфере страхования и медицине.
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