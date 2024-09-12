12 сентября 2024

В ХМАО назвали вакансии, где быстрее всего растут зарплаты

HeadHunter: в ХМАО больше всего выросли зарплаты у работников сферы безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплата в сфере безопасности выросла на 76%
Зарплата в сфере безопасности выросла на 76% Фото:

Больше всего по ХМАО зарплаты выросли у работников сферы безопасности. За год сотрудникам стали платить на 76% больше, рассказали URA.RU аналитики HeadHunter.

«В сфере „Безопасность“ предлагаемые заработки выросли на 76% и составили 74 850 рублей», — говорится в исследовании. В число высокооплачиваемых профессиональных областей также вошли отрасли «Искусство, развлечения, медиа» (+55%, 70 120 рублей), «Маркетинг, реклама, PR» (+51%, 76 800 рублей), а также «Высший и средний менеджмент» (+50%, 119 200 рублей).

Меньше всего зарплаты выросли сфере науки и образования (в среднем здесь платят 61,5 тысячу рублей), а также в розничной торговле (53,5 тысячи). Аналогичная ситуация наблюдается в медицине и фармацевтике, а также в продажах — 77 750 и 61 000 рублей соответственно.

Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях с самой жесткой конкуренцией в ХМАО. Тогда речь шла о сфере страхования и медицине.

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Больше всего по ХМАО зарплаты выросли у работников сферы безопасности. За год сотрудникам стали платить на 76% больше, рассказали URA.RU аналитики HeadHunter. «В сфере „Безопасность“ предлагаемые заработки выросли на 76% и составили 74 850 рублей», — говорится в исследовании. В число высокооплачиваемых профессиональных областей также вошли отрасли «Искусство, развлечения, медиа» (+55%, 70 120 рублей), «Маркетинг, реклама, PR» (+51%, 76 800 рублей), а также «Высший и средний менеджмент» (+50%, 119 200 рублей). Меньше всего зарплаты выросли сфере науки и образования (в среднем здесь платят 61,5 тысячу рублей), а также в розничной торговле (53,5 тысячи). Аналогичная ситуация наблюдается в медицине и фармацевтике, а также в продажах — 77 750 и 61 000 рублей соответственно. Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях с самой жесткой конкуренцией в ХМАО. Тогда речь шла о сфере страхования и медицине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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