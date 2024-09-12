Тренер СКА Ротенберг сравнил вратаря челябинского «Трактора» с Львом Яшиным

Главный тренер СКА Роман Ротенберг на послематчевой пресс-конференции после проигрыша от челябинского хоккейного клуба «Трактор» сравнил вратаря «черно-белых» Зака Фукале с Львом Яшиным. Об этом 13 сентября сообщают спортивные СМИ.
«Мы очень старались, все игроки, вся команда, бились. Огромное желание забить у наших игроков. Фукале сыграл феноменально, тащил голевые моменты. Где-то щитком, где-то наугад, где-то в прыжке, как Лев Яшин», — цитирует Ротенберга РИА «Новости спорт».
Игра состоялась на арене СКА в Санкт-Петербурге вечером 12 сентября и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Трактора». Фукале отразил все 38 бросков в свои ворота. Эта игра стала для канадского вратаря «Трактора» первой без пропущенных шайб в нынешнем регулярном сезоне КХЛ.
Две шайбы «Трактора» в третьем периоде забил нападающий Максим Шабанов, еще одну — партнер Шабанова по звену Виталий Кравцов. В составе СКА впервые против «Трактора» играл челябинский воспитанник Евгений Кузнецов. Результативными действиями он, как и другие питерские игроки, не отметился.
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