12 сентября 2024

В Челябинске «ДОМ.РФ» продаст с молотка земли и здания под офис и производство. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стартовая цена федеральных зданий и земель составляет более 16 миллионов рублей
Стартовая цена федеральных зданий и земель составляет более 16 миллионов рублей Фото:

В Курчатовском районе Челябинска «ДОМ. РФ» продаст крупный имущественный комплекс и земли на территории промзоны под производственно- административный объект. Стартовая цена лота — 16,42 миллионов рублей. Аукцион назначен на 15 ноября 2024 года, сообщили в пресс-службе госкорпорации.    

«ДОМ.РФ проведёт аукцион по продаже имущественного комплекса на территории промзоны в Курчатовском районе Челябинска. В составе лота: участок 0,16 га и два объекта недвижимости общей площадью 3,5 тысяч квадратных метров. Имущество может быть использовано под размещение производственно-административного объекта», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, с молотка пойдет четырёхэтажное производственно-административное здание и гараж. Рядом с объектом находятся складские и производственные объекты и сооружения, а также территория Челябинского завода станочного оборудования, автобаза строительной и специальной техники. В границах промзоны расположены Челябинский цинковый завод, завод электротехнического оборудования Резолит и Челябинский электровозный завод. На территорию промзоны заведены несколько железнодорожных путей. Имущественный комплекс находится по адресу 2-й Западный проезд, дом 4.

Заявки на участие в торгах принимаются до 11 ноября. Аукцион пройдёт 15 ноября.

На продажу выставлены четырёхэтажное производственно-административное здание и гараж
На продажу выставлены четырёхэтажное производственно-административное здание и гараж
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В Курчатовском районе Челябинска «ДОМ. РФ» продаст крупный имущественный комплекс и земли на территории промзоны под производственно- административный объект. Стартовая цена лота — 16,42 миллионов рублей. Аукцион назначен на 15 ноября 2024 года, сообщили в пресс-службе госкорпорации.     «ДОМ.РФ проведёт аукцион по продаже имущественного комплекса на территории промзоны в Курчатовском районе Челябинска. В составе лота: участок 0,16 га и два объекта недвижимости общей площадью 3,5 тысяч квадратных метров. Имущество может быть использовано под размещение производственно-административного объекта», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, с молотка пойдет четырёхэтажное производственно-административное здание и гараж. Рядом с объектом находятся складские и производственные объекты и сооружения, а также территория Челябинского завода станочного оборудования, автобаза строительной и специальной техники. В границах промзоны расположены Челябинский цинковый завод, завод электротехнического оборудования Резолит и Челябинский электровозный завод. На территорию промзоны заведены несколько железнодорожных путей. Имущественный комплекс находится по адресу 2-й Западный проезд, дом 4. Заявки на участие в торгах принимаются до 11 ноября. Аукцион пройдёт 15 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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