12 сентября 2024

Погода не дала пермским речникам уйти в отпуск

В Перми продлена работа прогулочных теплоходов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Теплоходы продолжают навигацию
Теплоходы продолжают навигацию Фото:

Теплая погода, которая установилась в Перми, позволила продлить навигацию прогулочных теплоходов, курсирующих по Каме. Ранее речники хотели завершить работу уже 15 сентября.

«Мы продлеваем навигацию 2024! Синоптики обещают хорошую солнечную погоду, и мы решили еще до 22 сентября покатать вас на речном трамвайчике», — говорится на странице «Речной трамвайчик Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что сезон прогулок по Каме завершится 15 сентября дискотекой на теплоходе «Москва-42». Метеорологи обещают, что сухая и теплая погода в Перми в ближайшие дни сохранится. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Теплая погода, которая установилась в Перми, позволила продлить навигацию прогулочных теплоходов, курсирующих по Каме. Ранее речники хотели завершить работу уже 15 сентября. «Мы продлеваем навигацию 2024! Синоптики обещают хорошую солнечную погоду, и мы решили еще до 22 сентября покатать вас на речном трамвайчике», — говорится на странице «Речной трамвайчик Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что сезон прогулок по Каме завершится 15 сентября дискотекой на теплоходе «Москва-42». Метеорологи обещают, что сухая и теплая погода в Перми в ближайшие дни сохранится. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...