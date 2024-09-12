Погода не дала пермским речникам уйти в отпуск

Теплоходы продолжают навигацию
Теплая погода, которая установилась в Перми, позволила продлить навигацию прогулочных теплоходов, курсирующих по Каме. Ранее речники хотели завершить работу уже 15 сентября.
«Мы продлеваем навигацию 2024! Синоптики обещают хорошую солнечную погоду, и мы решили еще до 22 сентября покатать вас на речном трамвайчике», — говорится на странице «Речной трамвайчик Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, что сезон прогулок по Каме завершится 15 сентября дискотекой на теплоходе «Москва-42». Метеорологи обещают, что сухая и теплая погода в Перми в ближайшие дни сохранится.
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