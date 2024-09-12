12 сентября 2024

Челябинцу, хранившему в квартире труп убитой сожительницы, просят реальный срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, суд
Прокурор запросил для челябинца реальный срок в колонии Фото:

В Калининском райсуде Челябинска 13 сентября состоялись прения сторон по делу в отношении местного жителя, который убил сожительницу и длительное время хранил ее тело в квартире. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, для обвиняемого запросили 12 лет колонии строгого режима.

«Прокурор ориентировал суд на назначение наказания в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Иск потерпевшей о возмещении материального и морального ущерба на сумму свыше 7,5 млн рублей удовлетворить», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

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Челябинца, хранившего труп убитой им сожительницы в квартире, отправили под суд

Свою вину в инкриминируемом преступлении мужчина признал полностью. Он раскаивается в содеянном и готов ответить за свои действия.

Инцидент произошел в период с января по март 2024 года. Между сожителями произошла ссора, в ходе которой мужчина начал душить женщину. После он нанес ей не менее 10 ударов ножом в шею, от которых и наступила смерть.

Осознавая содеянное, мужчина завернул труп сожительницы в одеяло и открыл окно, чтобы заморозить комнату. Сам же остался жить в соседней. Тело нашла хозяйка жилища, которая приехала для получения арендной платы.

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В Калининском райсуде Челябинска 13 сентября состоялись прения сторон по делу в отношении местного жителя, который убил сожительницу и длительное время хранил ее тело в квартире. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, для обвиняемого запросили 12 лет колонии строгого режима. «Прокурор ориентировал суд на назначение наказания в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Иск потерпевшей о возмещении материального и морального ущерба на сумму свыше 7,5 млн рублей удовлетворить», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Свою вину в инкриминируемом преступлении мужчина признал полностью. Он раскаивается в содеянном и готов ответить за свои действия. Инцидент произошел в период с января по март 2024 года. Между сожителями произошла ссора, в ходе которой мужчина начал душить женщину. После он нанес ей не менее 10 ударов ножом в шею, от которых и наступила смерть. Осознавая содеянное, мужчина завернул труп сожительницы в одеяло и открыл окно, чтобы заморозить комнату. Сам же остался жить в соседней. Тело нашла хозяйка жилища, которая приехала для получения арендной платы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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