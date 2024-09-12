Челябинцу, хранившему в квартире труп убитой сожительницы, просят реальный срок

Прокурор запросил для челябинца реальный срок в колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Калининском райсуде Челябинска 13 сентября состоялись прения сторон по делу в отношении местного жителя, который убил сожительницу и длительное время хранил ее тело в квартире. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, для обвиняемого запросили 12 лет колонии строгого режима.

«Прокурор ориентировал суд на назначение наказания в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Иск потерпевшей о возмещении материального и морального ущерба на сумму свыше 7,5 млн рублей удовлетворить», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Свою вину в инкриминируемом преступлении мужчина признал полностью. Он раскаивается в содеянном и готов ответить за свои действия.

Инцидент произошел в период с января по март 2024 года. Между сожителями произошла ссора, в ходе которой мужчина начал душить женщину. После он нанес ей не менее 10 ударов ножом в шею, от которых и наступила смерть.

Осознавая содеянное, мужчина завернул труп сожительницы в одеяло и открыл окно, чтобы заморозить комнату. Сам же остался жить в соседней. Тело нашла хозяйка жилища, которая приехала для получения арендной платы.