Похороны Сванидзе пройдут в закрытом формате

Николай Сванидзе умер в возрасте 69 лет
Семья журналиста и историка Николая Сванидзе решила проводить похороны и траурные мероприятия в закрытом формате. Об этом сообщила коллега журналиста, правозащитница Ева Меркачева.
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«Похороны журналиста Николая Сванидзе будут в закрытом формате в самом узком семейном кругу. Так решила семья. Просили понять их», — написала Меркачева в Telegram.
Николай Сванидзе умер 11 сентября в возрасте 69 лет из-за острой сердечной недостаточности. Медики пытались его реанимировать около часа. Последние месяцы журналист почти не разговаривал.
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