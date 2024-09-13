Похороны Сванидзе пройдут в закрытом формате

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Интервью с Николаем Сванидзе. Екатеринбург, сванидзе николай
Николай Сванидзе умер в возрасте 69 лет Фото:

Семья журналиста и историка Николая Сванидзе решила проводить похороны и траурные мероприятия в закрытом формате. Об этом сообщила коллега журналиста, правозащитница Ева Меркачева.

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«Похороны журналиста Николая Сванидзе будут в закрытом формате в самом узком семейном кругу. Так решила семья. Просили понять их», — написала Меркачева в Telegram.

Николай Сванидзе умер 11 сентября в возрасте 69 лет из-за острой сердечной недостаточности. Медики пытались его реанимировать около часа. Последние месяцы журналист почти не разговаривал.

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Семья журналиста и историка Николая Сванидзе решила проводить похороны и траурные мероприятия в закрытом формате. Об этом сообщила коллега журналиста, правозащитница Ева Меркачева. «Похороны журналиста Николая Сванидзе будут в закрытом формате в самом узком семейном кругу. Так решила семья. Просили понять их», — написала Меркачева в Telegram. Николай Сванидзе умер 11 сентября в возрасте 69 лет из-за острой сердечной недостаточности. Медики пытались его реанимировать около часа. Последние месяцы журналист почти не разговаривал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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