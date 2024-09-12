Названа предварительная причина смерти Николая Сванидзе

Предварительная причина смерти советского и российского журналиста Николай Сванидзе — острая сердечная недостаточность. Об этом сообщил источник telegram-каналам.
«В заключении о смерти указали сердечную недостаточность», — уточнили в тексте публикации telegram-канала Shot. Журналист скончался в присутствии жены. Медики, прибывшие на место, безуспешно пытались его реанимировать.
Ранее журналистка Ева Меркачева в своем telegram-канале сообщила, что Николай Сванидзе умер в возрасте 69 лет. Последний год Сванидзе проходил реабилитацию после серьезной болезни. Он попал в реанимацию в тяжелом состоянии с отеком легких.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.