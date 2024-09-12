Названа предварительная причина смерти Николая Сванидзе

Причиной смерти Николая Сванидзе стала сердечная недостаточность
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Сванидзе Николай интервью. Екатеринбург, сванидзе николай
Последний год Николай Сванидзе проходил реабилитацию после тяжелой болезни Фото:

Предварительная причина смерти советского и российского журналиста Николай Сванидзе — острая сердечная недостаточность. Об этом сообщил источник telegram-каналам.

«В заключении о смерти указали сердечную недостаточность», — уточнили в тексте публикации telegram-канала Shot. Журналист скончался в присутствии жены. Медики, прибывшие на место, безуспешно пытались его реанимировать.

Ранее журналистка Ева Меркачева в своем telegram-канале сообщила, что Николай Сванидзе умер в возрасте 69 лет. Последний год Сванидзе проходил реабилитацию после серьезной болезни. Он попал в реанимацию в тяжелом состоянии с отеком легких.

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Предварительная причина смерти советского и российского журналиста Николай Сванидзе — острая сердечная недостаточность. Об этом сообщил источник telegram-каналам. «В заключении о смерти указали сердечную недостаточность», — уточнили в тексте публикации telegram-канала Shot. Журналист скончался в присутствии жены. Медики, прибывшие на место, безуспешно пытались его реанимировать. Ранее журналистка Ева Меркачева в своем telegram-канале сообщила, что Николай Сванидзе умер в возрасте 69 лет. Последний год Сванидзе проходил реабилитацию после серьезной болезни. Он попал в реанимацию в тяжелом состоянии с отеком легких.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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