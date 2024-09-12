Бастрыкина возмутил приговор мигранту, изнасиловавшему девушку в Магнитогорске

13 сентября 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин требует доложить, как расследовалось дело Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин возмутился решением Челябинского облсуда смягчить наказание мигранту-таксисту, который изнасиловал 16-летнюю дочь участника СВО в Магнитогорске. Для понимания оснований смягчения он поручил начальнику челябинского следкома Алексею Колбасину доложить о результатах расследования, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «Приезжий совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней дочери участника СВО, однако приговором суда виновному назначено слишком мягкое наказание. По данному факту следственными органами СУ СК России по Челябинской области расследовалось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 3 ст. 131 УК РФ. Бастрыкин поручил Колбасину доложить о результатах расследования уголовного дела», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ. Информация о смягчении приговора мигранту очень резко воспринялась в обществе. Многие негодовали, на каком основании было принято такое решение. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что направит запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой внести представление. Новость по теме Челябинский облсуд смягчил приговор таксисту-мигранту, изнасиловавшему подростка Мигрант изнасиловал девушку в августе 2023 года. Он был за рулем такси, в котором она возвращалась домой. Всю поездку он оказывал пассажирке знаки внимания, предлагал провести время вместе. А после ее отказа привез к себе домой, силовой вытащил из машины, завел в квартиру и изнасиловал. В мае 2024 года мигранта судили. Его признали виновным и назначили наказание в виде восьми лет колонии строгого режима. 12 сентября 2024 года Челябинский областной суд переквалифицировал дело на менее тяжкое и назначил мигранту три с половиной года колонии общего режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СК РФ Александр Бастрыкин возмутился решением Челябинского облсуда смягчить наказание мигранту-таксисту, который изнасиловал 16-летнюю дочь участника СВО в Магнитогорске. Для понимания оснований смягчения он поручил начальнику челябинского следкома Алексею Колбасину доложить о результатах расследования, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «Приезжий совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней дочери участника СВО, однако приговором суда виновному назначено слишком мягкое наказание. По данному факту следственными органами СУ СК России по Челябинской области расследовалось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 3 ст. 131 УК РФ. Бастрыкин поручил Колбасину доложить о результатах расследования уголовного дела», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ. Информация о смягчении приговора мигранту очень резко воспринялась в обществе. Многие негодовали, на каком основании было принято такое решение. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что направит запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой внести представление. Мигрант изнасиловал девушку в августе 2023 года. Он был за рулем такси, в котором она возвращалась домой. Всю поездку он оказывал пассажирке знаки внимания, предлагал провести время вместе. А после ее отказа привез к себе домой, силовой вытащил из машины, завел в квартиру и изнасиловал. В мае 2024 года мигранта судили. Его признали виновным и назначили наказание в виде восьми лет колонии строгого режима. 12 сентября 2024 года Челябинский областной суд переквалифицировал дело на менее тяжкое и назначил мигранту три с половиной года колонии общего режима.