«Недавно вернулся из армии»: в Екатеринбурге нашли труп парня с огнестрельным ранением

В Екатеринбурге нашли труп парня с огнестрельным ранением

13 сентября 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

На месте гибели молодого человека нашли карабин (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге нашли труп 25-летнего парня с огнестрельным ранением в голову. Рядом с телом лежал охотничий карабин, сообщил URA.RU источник. «Отец приехал из Первоуральска навестить своего сына, который перестал выходить на связь. В квартиру дома на улице Гагарина он достучаться не смог, при этом дверь была закрыта изнутри. Мужчина вызвал спасателей, те вскрыли жилище и обнаружили внутри тело хозяина. Он был мертв. Рядом лежало охотничье ружье», — рассказал собеседник агентства. Отец погибшего заявил сыщикам, что оружие принадлежит сыну, у парня имелась лицензия на него. Молодой человек увлекался стрельбой и посещал тир. Известно, что в апреле 2022-го он уходил в армию, но летом прошлого года был комиссован по состоянию здоровья. Причины гибели екатеринбуржца предстоит выяснить следователям. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге нашли труп 25-летнего парня с огнестрельным ранением в голову. Рядом с телом лежал охотничий карабин, сообщил URA.RU источник. «Отец приехал из Первоуральска навестить своего сына, который перестал выходить на связь. В квартиру дома на улице Гагарина он достучаться не смог, при этом дверь была закрыта изнутри. Мужчина вызвал спасателей, те вскрыли жилище и обнаружили внутри тело хозяина. Он был мертв. Рядом лежало охотничье ружье», — рассказал собеседник агентства. Отец погибшего заявил сыщикам, что оружие принадлежит сыну, у парня имелась лицензия на него. Молодой человек увлекался стрельбой и посещал тир. Известно, что в апреле 2022-го он уходил в армию, но летом прошлого года был комиссован по состоянию здоровья. Причины гибели екатеринбуржца предстоит выяснить следователям. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария.