«Недавно вернулся из армии»: в Екатеринбурге нашли труп парня с огнестрельным ранением

В Екатеринбурге нашли труп парня с огнестрельным ранением
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор оружия у гражданских на нужды СВО. Екатеринбург , ружье, двустволка, охотничье оружие
На месте гибели молодого человека нашли карабин (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге нашли труп 25-летнего парня с огнестрельным ранением в голову. Рядом с телом лежал охотничий карабин, сообщил URA.RU источник.

«Отец приехал из Первоуральска навестить своего сына, который перестал выходить на связь. В квартиру дома на улице Гагарина он достучаться не смог, при этом дверь была закрыта изнутри. Мужчина вызвал спасателей, те вскрыли жилище и обнаружили внутри тело хозяина. Он был мертв. Рядом лежало охотничье ружье», — рассказал собеседник агентства.

Отец погибшего заявил сыщикам, что оружие принадлежит сыну, у парня имелась лицензия на него. Молодой человек увлекался стрельбой и посещал тир. Известно, что в апреле 2022-го он уходил в армию, но летом прошлого года был комиссован по состоянию здоровья. Причины гибели екатеринбуржца предстоит выяснить следователям. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге нашли труп 25-летнего парня с огнестрельным ранением в голову. Рядом с телом лежал охотничий карабин, сообщил URA.RU источник. «Отец приехал из Первоуральска навестить своего сына, который перестал выходить на связь. В квартиру дома на улице Гагарина он достучаться не смог, при этом дверь была закрыта изнутри. Мужчина вызвал спасателей, те вскрыли жилище и обнаружили внутри тело хозяина. Он был мертв. Рядом лежало охотничье ружье», — рассказал собеседник агентства. Отец погибшего заявил сыщикам, что оружие принадлежит сыну, у парня имелась лицензия на него. Молодой человек увлекался стрельбой и посещал тир. Известно, что в апреле 2022-го он уходил в армию, но летом прошлого года был комиссован по состоянию здоровья. Причины гибели екатеринбуржца предстоит выяснить следователям. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...