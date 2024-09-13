«Недавно вернулся из армии»: в Екатеринбурге нашли труп парня с огнестрельным ранением

В Екатеринбурге нашли труп 25-летнего парня с огнестрельным ранением в голову. Рядом с телом лежал охотничий карабин, сообщил URA.RU источник.
«Отец приехал из Первоуральска навестить своего сына, который перестал выходить на связь. В квартиру дома на улице Гагарина он достучаться не смог, при этом дверь была закрыта изнутри. Мужчина вызвал спасателей, те вскрыли жилище и обнаружили внутри тело хозяина. Он был мертв. Рядом лежало охотничье ружье», — рассказал собеседник агентства.
Отец погибшего заявил сыщикам, что оружие принадлежит сыну, у парня имелась лицензия на него. Молодой человек увлекался стрельбой и посещал тир. Известно, что в апреле 2022-го он уходил в армию, но летом прошлого года был комиссован по состоянию здоровья. Причины гибели екатеринбуржца предстоит выяснить следователям. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария.
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