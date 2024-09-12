Экологи попытались взять реванш в деле о крупном разливе нефти на землях ЯНАО

Северо-Уральское управление Росприроднадзора проиграло трехлетнюю тяжбу о разливе нефтепродуктов возле магистрального трубопровода «Уренгой — Сургут» в Пуровском районе (ЯНАО). Гражданский спор с ООО «Газпром переработка» о возмещении ущерба на сумму 17,5 млн рублей прошел несколько судебных инстанций и всегда заканчивался в пользу ответчика. Свою позицию высказал на этот раз Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд.
«Фактически иск заявлен преждевременно без учета всех указанных выше обстоятельств, что не лишает истца по завершению работ по рекультивации и наличии после рекультивации экологических потерь обратиться с суд и иском по иным основаниям», — сообщается в постановлении Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда. Постановления первой, апелляционной и кассационной инстанций по иску Росприроднадзора к ООО «Газпром переработка» оставлены в силе.
По данным банка судебных решений, в мае 2021 года проверяющие из Росприроднадзора зафиксировали разлив нефтепродуктов возле магистрального трубопровода «Уренгой — Сургут» на территории Восточно-Эдельяхинского лицензионного участка в Пуровском районе. На этом заболоченном участке промышленную деятельность ведет дочернее предприятие ПАО «Газпром» — ООО «Газпром переработка», зарегистрированное в Санкт-Петербурге.
Как утверждал истец, выход конденсата произошел на промышленных землях площадью 0,03 га и лесном участке площадью 1,52 га. Особенно пострадал второй участок:
«…установлено превышение концентрации нефтепродуктов в пробах с загрязненного земельного участка, а соотношение фактического содержания загрязняющих веществ (нефтепродуктов) в почве к нормативу качества окружающей среды составило: на глубине 0-5 в 32,906 раз; на глубине 5-20 в 64,135 раз», — сообщается в экспертизе управления.
Северо-Уральское управление Росприроднадзора намеревалось взыскать 17, 5 млн рублей в качестве возмещения вреда, причиненного почве как объекту охраны окружающей среды. В ходе судебного следствия ответчик не отрицал факт загрязнения земель и настаивал на том, что занимается их рекультивацией. По данным общества «Газпром переработка», на восстановление второго поврежденного участка ушло около 57 млн рублей. Работы ведутся с июля 2022 года и закончатся только в сентябре 2026 года.
Суд первой инстанции согласился с аргументами нефтяников и признал требования истца преждевременными — ответчик еще не завершил рекультивацию. Последующие судебные инстанции оставляли решение неизменным.
В жалобе экологов в Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд указывалось, в частности, что рекультивация болота (площадью 1,06 га) фактически невозможна и может привести к уничтожению водного объекта. Суд с этим не согласился и повторил, что ответчик сначала должен закончить рекультивацию, и только потом судебные споры можно продолжить.
Ранее URA.RU рассказывало, что Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора добилось возмещения вреда почвам Ямала. Ответчиком в суде выступал представитель ООО «РН-Пурнефтегаз». Сумма причиненного дочерней компанией «Роснефти» ущерба составила 6,5 млн рублей.
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