Нефтяники снова в центре скандала: экологи добились возмещения крупного ущерба землям ЯНАО

Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора добилось возмещения вреда почвам Ямала. Ответчиком в суде выступал представитель ООО «РН-Пурнефтегаз». Сумма причиненного дочерней компанией «Роснефти» ущерба — 6,5 млн рублей, сообщают в Арбитражном суде ЯНАО.
«Взыскать с ООО „РН-Пурнефтегаз“ в пользу Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования вред, причиненный почве, в размере 6 571 227 рублей», — сообщается в резолютивной части решения суда. Оно пока не вступило в законную силу. У ответчика есть время на обжалование.
Ранее ООО «РН-Пурнефтегаз» проиграло еще один спор, связанный с загрязнениями земель нефтью. В июне окружной арбитражный суд рассматривал иск экологов почти на три млн рублей. По данным экспертизы Росприроднадзора, в мае 2022 года на территории Барсуковского месторождения произошла утечка нефти. Причиной разлива названа внешняя коррозия на нефтесборном трубопроводе. Загрязненный участок засыпали песком.
Площадь загрязнения составила 215 кв. м. «Содержание загрязняющих веществ в почве на загрязненном земельном участке превышено в 65,2 раза в соотношении к участку, не подвергшемуся загрязнению», — говорится в заключении экспертов.
В ООО «РН-Пурнефтегаз» не согласились с иском Росприроднадзора, сославшись на проект рекультивации загрязненных земель, который компания реализует до 2026 года. «На лицо, причинившее вред почвам как объекту окружающей среды, не может быть одновременно возложена ответственность в виде возмещения вреда в денежной форме и обязанность по устранению последствий посредством выполнения работ по рекультивации», — сочли в компании. Суд с этими доводами не согласился. Ущерб обязали возместить.
Как уже сообщало URA.RU, ООО «РН-Пурнефтегаз» неоднократно выступало в суде ответчиком по делам о разливах нефти на осваиваемых месторождениях в ЯНАО. Так, в апреле 2024 года Росприроднадзор выиграл еще один суд. На этот раз «РН-Пурнефтегаз» выплатило в пользу государства 2,4 миллиона рублей. В январе 2024 года в пользу экологов суд взыскал причиненный почве как объекту охраны окружающей среды ущерб в размере 22 061 915 рублей.
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