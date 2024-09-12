12 сентября 2024

Семь автобусов изменили маршрут в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за ремонта трамвайных путей автобусы поедут в объезд
Из-за ремонта трамвайных путей автобусы поедут в объезд Фото:

Семь автобусов поменяли маршруты в Металлургическом районе Челябинска с 13 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Автобусы 19, 35, 42, 43, 47, 71, 172 изменили трассу движения в Металлургическом районе. Причина — ремонт трамвайного переезда на улице 50-летия ВЛКСМ», — уточнили в пресс-службе.

Автобусы № 19, 35, 47 и 172 проследуют по улицам Черкасской — дублеру 50-летия ВЛКСМ — 50-летия ВЛКСМ. Автобусы № 42 и 43 поедут по Черкасской — кольцо Поселок Першино — дублер 50-летия ВЛКСМ — 50-летия ВЛКСМ. Автобус № 71 проследует по Черкасской — Шоссе Металлургов — ЧМК. Маршруты изменятся 13 сентября и продлятся до окончания работ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Семь автобусов поменяли маршруты в Металлургическом районе Челябинска с 13 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Автобусы 19, 35, 42, 43, 47, 71, 172 изменили трассу движения в Металлургическом районе. Причина — ремонт трамвайного переезда на улице 50-летия ВЛКСМ», — уточнили в пресс-службе. Автобусы № 19, 35, 47 и 172 проследуют по улицам Черкасской — дублеру 50-летия ВЛКСМ — 50-летия ВЛКСМ. Автобусы № 42 и 43 поедут по Черкасской — кольцо Поселок Першино — дублер 50-летия ВЛКСМ — 50-летия ВЛКСМ. Автобус № 71 проследует по Черкасской — Шоссе Металлургов — ЧМК. Маршруты изменятся 13 сентября и продлятся до окончания работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...