Семь автобусов изменили маршрут в Челябинске

Семь автобусов поменяли маршруты в Металлургическом районе Челябинска с 13 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«Автобусы 19, 35, 42, 43, 47, 71, 172 изменили трассу движения в Металлургическом районе. Причина — ремонт трамвайного переезда на улице 50-летия ВЛКСМ», — уточнили в пресс-службе.
Автобусы № 19, 35, 47 и 172 проследуют по улицам Черкасской — дублеру 50-летия ВЛКСМ — 50-летия ВЛКСМ. Автобусы № 42 и 43 поедут по Черкасской — кольцо Поселок Першино — дублер 50-летия ВЛКСМ — 50-летия ВЛКСМ. Автобус № 71 проследует по Черкасской — Шоссе Металлургов — ЧМК. Маршруты изменятся 13 сентября и продлятся до окончания работ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!