12 сентября 2024

Соцфонд объяснил, кому из жителей ХМАО положены дополнительные выходные

Соцфонд ХМАО: дополнительные выходные положены родителям детей-инвалидов
© Служба новостей «URA.RU»
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Родители детей-инвалидов могут брать четыре дополнительных выходных в месяц
Родители детей-инвалидов могут брать четыре дополнительных выходных в месяц Фото:

Дополнительные выходные могут брать югорчане с детьми-инвалидами, сообщил филиал Соцфонда в ХМАО. Родителям положены четыре оплачиваемых дня в месяц.

«Родители (опекуны и попечители) могут взять четыре дополнительных выходных дня в месяц для ухода за ребенком. Воспользоваться ими могут: один из работающих родителей; оба родителя, поделив выходные между собой», — говорится в telegram-канале ведомства.

Выбирать можно любые удобные дни в течение каждого месяца. Их оплачивают в размере среднего заработка. «Дополнительные выходные дни можно накапливать. Теперь родители могут брать отпуск продолжительностью до 24 дней. Воспользоваться им можно один раз в год», — уточняют в Соцфонде.

Ранее URA.RU рассказывало, что пенсии работающим пенсионерам будут индексировать дважды в год. Соцфонд начнет делать это с 1 февраля 2025 года.

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Дополнительные выходные могут брать югорчане с детьми-инвалидами, сообщил филиал Соцфонда в ХМАО. Родителям положены четыре оплачиваемых дня в месяц. «Родители (опекуны и попечители) могут взять четыре дополнительных выходных дня в месяц для ухода за ребенком. Воспользоваться ими могут: один из работающих родителей; оба родителя, поделив выходные между собой», — говорится в telegram-канале ведомства. Выбирать можно любые удобные дни в течение каждого месяца. Их оплачивают в размере среднего заработка. «Дополнительные выходные дни можно накапливать. Теперь родители могут брать отпуск продолжительностью до 24 дней. Воспользоваться им можно один раз в год», — уточняют в Соцфонде. Ранее URA.RU рассказывало, что пенсии работающим пенсионерам будут индексировать дважды в год. Соцфонд начнет делать это с 1 февраля 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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