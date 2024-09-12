Соцфонд объяснил, кому из жителей ХМАО положены дополнительные выходные

Дополнительные выходные могут брать югорчане с детьми-инвалидами, сообщил филиал Соцфонда в ХМАО. Родителям положены четыре оплачиваемых дня в месяц.
«Родители (опекуны и попечители) могут взять четыре дополнительных выходных дня в месяц для ухода за ребенком. Воспользоваться ими могут: один из работающих родителей; оба родителя, поделив выходные между собой», — говорится в telegram-канале ведомства.
Выбирать можно любые удобные дни в течение каждого месяца. Их оплачивают в размере среднего заработка. «Дополнительные выходные дни можно накапливать. Теперь родители могут брать отпуск продолжительностью до 24 дней. Воспользоваться им можно один раз в год», — уточняют в Соцфонде.
Ранее URA.RU рассказывало, что пенсии работающим пенсионерам будут индексировать дважды в год. Соцфонд начнет делать это с 1 февраля 2025 года.
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