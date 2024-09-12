Воевавший в составе ЧВК «Вагнер» полковник полиции претендует на пост спикера в Пермском крае

Спикером думы Красновишерска станет полковник полиции Острянский

13 сентября 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Место спикера стало вакантным после того, как занимавший его пять лет Илья Итальев не смог избраться в думу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главным претендентом на пост председателя думы Красновишерского округа является бывший начальник местного ОВД, полковник полиции Михаил Острянский. Об этом URA.RU рассказал источник в территории. Острянский, после выхода на пенсию занимавший пост вице-мэра Красновишерска, в 2022 году в составе ЧВК «Вагнер» принимал участие в освобождении Бахмута и Кременной. «В 2022 году Острянский заключил контракт с ЧВК „Вагнер“. Был на СВО три месяца. Именно он является главным претендентом на пост спикера в территории», — рассказал инсайдер. Михаил Острянский с 1980 по 2012 год служил в структурах МВД. В 2004 году он был назначен начальником УВД Красновишерска. В 2009 году Острянский был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2012 году он принимал участие в выборах главы Красновишерска от «Единой России», но проиграл их кандидату от эсеров Сергею Калинину. С 2012 по 2014 год он был сити-менеджером в территории. Позже он был избран депутатом Земского собрания, а потом вернулся в структуры исполнительной власти, заняв пост вице-мэра. Редакция не располагает контактами Михаила Острянского и готова предоставить ему возможность для комментария. В администрации губернатора Пермского края на момент публикации не ответили на звонок URA.RU. Источник, близкий к краевым властям, пояснил, что окончательное решение о том, кто станет председателем думы Красновишерска еще не принято. Занимавший пост спикера в 2019—2024 годах Илья Итальев не смог избраться депутатом. Выборы в округе, где он баллотировался, были сорваны. Он находился в оппозиции администрации Красновишерска. Новые выборы пройдут 1 декабря. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главным претендентом на пост председателя думы Красновишерского округа является бывший начальник местного ОВД, полковник полиции Михаил Острянский. Об этом URA.RU рассказал источник в территории. Острянский, после выхода на пенсию занимавший пост вице-мэра Красновишерска, в 2022 году в составе ЧВК «Вагнер» принимал участие в освобождении Бахмута и Кременной. «В 2022 году Острянский заключил контракт с ЧВК „Вагнер“. Был на СВО три месяца. Именно он является главным претендентом на пост спикера в территории», — рассказал инсайдер. Михаил Острянский с 1980 по 2012 год служил в структурах МВД. В 2004 году он был назначен начальником УВД Красновишерска. В 2009 году Острянский был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2012 году он принимал участие в выборах главы Красновишерска от «Единой России», но проиграл их кандидату от эсеров Сергею Калинину. С 2012 по 2014 год он был сити-менеджером в территории. Позже он был избран депутатом Земского собрания, а потом вернулся в структуры исполнительной власти, заняв пост вице-мэра. Редакция не располагает контактами Михаила Острянского и готова предоставить ему возможность для комментария. В администрации губернатора Пермского края на момент публикации не ответили на звонок URA.RU. Источник, близкий к краевым властям, пояснил, что окончательное решение о том, кто станет председателем думы Красновишерска еще не принято. Занимавший пост спикера в 2019—2024 годах Илья Итальев не смог избраться депутатом. Выборы в округе, где он баллотировался, были сорваны. Он находился в оппозиции администрации Красновишерска. Новые выборы пройдут 1 декабря.