12 сентября 2024

В Челябинской области строители за полгода освоили 164 миллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объем строительных работ превысил 164 миллиарда рублей
Объем строительных работ превысил 164 миллиарда рублей Фото:

Объем строительных работ в Челябинской области за первое полугодие 2024 года превысил 164 миллиарда рублей. Об этом сообщается в отчете, опубликованном Челябинскстатом.

«Объем работ, выполненных по виду деятельности „Строительство“ в Челябинской области за первое полугодие составил 164 миллиарда 881,2 миллиона рублей. При этом отрасль продемонстрировала значительный рост. Эта сумма составляет 123,7 процента относительно первого полугодия прошлого года», — говорится в информации ведомства.

При этом рост идет преимущественно в гражданской и промышленной сфере. Объем введенного жилья, наоборот, сократился. За январь — июль нынешнего года он составил один миллион 180 тысяч квадратных метров, что составляет 92% от аналогичного периода прошлого года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Объем строительных работ в Челябинской области за первое полугодие 2024 года превысил 164 миллиарда рублей. Об этом сообщается в отчете, опубликованном Челябинскстатом. «Объем работ, выполненных по виду деятельности „Строительство“ в Челябинской области за первое полугодие составил 164 миллиарда 881,2 миллиона рублей. При этом отрасль продемонстрировала значительный рост. Эта сумма составляет 123,7 процента относительно первого полугодия прошлого года», — говорится в информации ведомства. При этом рост идет преимущественно в гражданской и промышленной сфере. Объем введенного жилья, наоборот, сократился. За январь — июль нынешнего года он составил один миллион 180 тысяч квадратных метров, что составляет 92% от аналогичного периода прошлого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...