В Челябинской области строители за полгода освоили 164 миллиарда рублей

Объем строительных работ в Челябинской области за первое полугодие 2024 года превысил 164 миллиарда рублей. Об этом сообщается в отчете, опубликованном Челябинскстатом.
«Объем работ, выполненных по виду деятельности „Строительство“ в Челябинской области за первое полугодие составил 164 миллиарда 881,2 миллиона рублей. При этом отрасль продемонстрировала значительный рост. Эта сумма составляет 123,7 процента относительно первого полугодия прошлого года», — говорится в информации ведомства.
При этом рост идет преимущественно в гражданской и промышленной сфере. Объем введенного жилья, наоборот, сократился. За январь — июль нынешнего года он составил один миллион 180 тысяч квадратных метров, что составляет 92% от аналогичного периода прошлого года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!