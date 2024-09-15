Стоимость аренды квартир в шаговой доступности от ведущих вузов Челябинска

16 сентября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

В среднем стоимость арендных квартир недалеко от вузов составляет 25 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске аренда квартир дороже всего обходится рядом с Южно-Уральским госуниверситетом (ЮУрГУ), челябинским государственным институтом культуры (ЧГИК), аграрным университетом (ЮУрГАУ). На втором месте — медуниверситет (ЮУГМУ), на третьем — челябинский государственный университет (ЧелГУ). Об этом URA.RU 13 сентября рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «Если составить топ-3 по стоимости аренды квартир рядом с челябинскими высшими учебными заведениями, то рядом с Южно-Уральским госуниверситетом (ЮУрГУ), челябинским государственным институтом культуры (ЧГИК), аграрным университетом (ЮУрГАУ) аренда квартир обходится дороже всего. На втором месте — ЮУГМИ, на третьем — челябинский государственный университет (ЧелГУ). В среднем стоимость арендных квартир у вузов составляет порядка 25 тысяч рублей в месяц», — сообщила Шатрукова. Шатрукова отметила, что дома, расположенные в непосредственной близости от ЮУрГУ по улице Лесопарковой, студенты не рассматривают. Арендовать такие помещения можно лишь за 50-100 тысяч рублей в месяц. Вместо этого они снимают жилье в 10-15 минутах ходьбы от университета. Рассматриваются хрущевки и брежневки, снять такое однокомнатное жилье можно в среднем за 25 тысяч рублей. Те же квартиры снимают студенты вузов ЧГИК и ЮУрГАУ. Что касается арендных квартир возле медуниверситета (ЮУГМУ), то там студенты предпочитают снимать жилье по улице Витебской. Недорогие квартиры в пятиэтажных хрущевках можно снять в среднем за 24 тысяч рублей в месяц. У студентов челябинского гуманитарного университета (ЧелГУ) большим спросом пользуются квартиры в ЖК «Ньютон». Чаще всего арендное жилье студенты челябинского гуманитарного университета снимают именно там. В среднем стоимость таких квартир составляет 23-24 тысяч рублей в месяц за квартиру-студию. Причем это уже не брежневки и хрущевки, а вполне новые квартиры, расположенные в современном жилом комплексе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске аренда квартир дороже всего обходится рядом с Южно-Уральским госуниверситетом (ЮУрГУ), челябинским государственным институтом культуры (ЧГИК), аграрным университетом (ЮУрГАУ). На втором месте — медуниверситет (ЮУГМУ), на третьем — челябинский государственный университет (ЧелГУ). Об этом URA.RU 13 сентября рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «Если составить топ-3 по стоимости аренды квартир рядом с челябинскими высшими учебными заведениями, то рядом с Южно-Уральским госуниверситетом (ЮУрГУ), челябинским государственным институтом культуры (ЧГИК), аграрным университетом (ЮУрГАУ) аренда квартир обходится дороже всего. На втором месте — ЮУГМИ, на третьем — челябинский государственный университет (ЧелГУ). В среднем стоимость арендных квартир у вузов составляет порядка 25 тысяч рублей в месяц», — сообщила Шатрукова. Шатрукова отметила, что дома, расположенные в непосредственной близости от ЮУрГУ по улице Лесопарковой, студенты не рассматривают. Арендовать такие помещения можно лишь за 50-100 тысяч рублей в месяц. Вместо этого они снимают жилье в 10-15 минутах ходьбы от университета. Рассматриваются хрущевки и брежневки, снять такое однокомнатное жилье можно в среднем за 25 тысяч рублей. Те же квартиры снимают студенты вузов ЧГИК и ЮУрГАУ. Что касается арендных квартир возле медуниверситета (ЮУГМУ), то там студенты предпочитают снимать жилье по улице Витебской. Недорогие квартиры в пятиэтажных хрущевках можно снять в среднем за 24 тысяч рублей в месяц. У студентов челябинского гуманитарного университета (ЧелГУ) большим спросом пользуются квартиры в ЖК «Ньютон». Чаще всего арендное жилье студенты челябинского гуманитарного университета снимают именно там. В среднем стоимость таких квартир составляет 23-24 тысяч рублей в месяц за квартиру-студию. Причем это уже не брежневки и хрущевки, а вполне новые квартиры, расположенные в современном жилом комплексе.