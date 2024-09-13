В центре Екатеринбурга разграбили модное бистро. Видео

В центре Екатеринбурга неизвестные разграбили бистро PUSHKINA 4
© Служба новостей «URA.RU»
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Летник Neobistro Pushkina, 4. Екатеринбург
Воры стащили винтажный шкаф и стеллаж Фото:

В Екатеринбурге вечером 12 сентября неизвестные обокрали бистро PUSHKINA 4, которое закрылось еще в прошлом году. Из арки заведения вынесли винтажный шкаф и стеллаж. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала ресторатор Дарья Рашковская.

«Украли винтажный шкаф и стеллаж, которые стояли в арке», — пояснила девушка. Ограбление не было спонтанным. Воры пригнали ко входу в заведение «ГАЗель», куда и погрузили все украденное.

Рашковская уже написала заявление в полицию. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. На момент публикации ответ не поступил.

Ресторан, который по атмосфере напоминал питерский дворик, закрылся в сентябре 2023-го. Он проработал 2,5 года. Представители заведения отказались комментировать причину закрытия, но подчеркнули, что обстоятельства от них не зависели.

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В Екатеринбурге вечером 12 сентября неизвестные обокрали бистро PUSHKINA 4, которое закрылось еще в прошлом году. Из арки заведения вынесли винтажный шкаф и стеллаж. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала ресторатор Дарья Рашковская. «Украли винтажный шкаф и стеллаж, которые стояли в арке», — пояснила девушка. Ограбление не было спонтанным. Воры пригнали ко входу в заведение «ГАЗель», куда и погрузили все украденное. Рашковская уже написала заявление в полицию. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. На момент публикации ответ не поступил. Ресторан, который по атмосфере напоминал питерский дворик, закрылся в сентябре 2023-го. Он проработал 2,5 года. Представители заведения отказались комментировать причину закрытия, но подчеркнули, что обстоятельства от них не зависели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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