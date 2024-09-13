В центре Екатеринбурга неизвестные разграбили бистро PUSHKINA 4

Воры стащили винтажный шкаф и стеллаж Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге вечером 12 сентября неизвестные обокрали бистро PUSHKINA 4, которое закрылось еще в прошлом году. Из арки заведения вынесли винтажный шкаф и стеллаж. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала ресторатор Дарья Рашковская.

«Украли винтажный шкаф и стеллаж, которые стояли в арке», — пояснила девушка. Ограбление не было спонтанным. Воры пригнали ко входу в заведение «ГАЗель», куда и погрузили все украденное.

Рашковская уже написала заявление в полицию. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. На момент публикации ответ не поступил.

Ресторан, который по атмосфере напоминал питерский дворик, закрылся в сентябре 2023-го. Он проработал 2,5 года. Представители заведения отказались комментировать причину закрытия, но подчеркнули, что обстоятельства от них не зависели.