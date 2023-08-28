В Екатеринбурге закрывается бистро PUSHKINA 4 со стильным летником

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PUSHKINA 4 было любимым местом для фотосессий у екатеринбуржцев Фото:

В Екатеринбурге закрывается бистро PUSHKINA 4, которое по атмосфере напоминает питерский дворик и было популярным местом у горожан из-за стильного оформления. Об этом сообщают представители заведения в своих соцсетях.

«У нас для вас новость, грустная для нас и для всей команды. Мы вынуждены закрыть наш любимый проект PUSHKINA 4. Это было, пожалуй, самое трудное решение в нашей жизни. Мы хотим поблагодарить всех вас за то, что вы были с нами эти 2,5 года. Это было невероятно приключение», — заявила команда.

Заведение отказалось комментировать причину закрытия, но подчеркнуло, что обстоятельства от представителей бистро не зависели. Посетить PUSHKINA 4 можно будет до 10 сентября.

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В Екатеринбурге закрывается бистро PUSHKINA 4, которое по атмосфере напоминает питерский дворик и было популярным местом у горожан из-за стильного оформления. Об этом сообщают представители заведения в своих соцсетях. «У нас для вас новость, грустная для нас и для всей команды. Мы вынуждены закрыть наш любимый проект PUSHKINA 4. Это было, пожалуй, самое трудное решение в нашей жизни. Мы хотим поблагодарить всех вас за то, что вы были с нами эти 2,5 года. Это было невероятно приключение», — заявила команда. Заведение отказалось комментировать причину закрытия, но подчеркнуло, что обстоятельства от представителей бистро не зависели. Посетить PUSHKINA 4 можно будет до 10 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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