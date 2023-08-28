В Екатеринбурге закрывается бистро PUSHKINA 4 со стильным летником

В Екатеринбурге закрывается бистро PUSHKINA 4, которое по атмосфере напоминает питерский дворик и было популярным местом у горожан из-за стильного оформления. Об этом сообщают представители заведения в своих соцсетях.
«У нас для вас новость, грустная для нас и для всей команды. Мы вынуждены закрыть наш любимый проект PUSHKINA 4. Это было, пожалуй, самое трудное решение в нашей жизни. Мы хотим поблагодарить всех вас за то, что вы были с нами эти 2,5 года. Это было невероятно приключение», — заявила команда.
Заведение отказалось комментировать причину закрытия, но подчеркнуло, что обстоятельства от представителей бистро не зависели. Посетить PUSHKINA 4 можно будет до 10 сентября.
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