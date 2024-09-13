В ЦБ рассказали, когда в следующий раз поднимут ключевую ставку

Центральный Банк России может увеличить ключевую ставку на следующем заседании, которое состоится 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании», — говорится в пресс-релизе. Такое решение может быть принято из-за дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики, связанного с возобновлением процессов дезинфляции. Следующее заседание состоится 25 октября 2024 года.
На последнем заседании Совета директоров ЦБ, которое состоялось 13 сентября 2024 года, было принято решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, что привело к установлению ставки на уровне 19,00% годовых. Такие меры были вызваны необходимостью контроля над инфляцией, которая продолжает оставаться на высоком уровне.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.