В ЦБ рассказали, когда в следующий раз поднимут ключевую ставку

ЦБ заявил о возможном повышении ключевой ставки в октябре
© Служба новостей «URA.RU»
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Банк России в октябре допускает повышение ключевой ставки
Банк России в октябре допускает повышение ключевой ставки Фото:

Центральный Банк России может увеличить ключевую ставку на следующем заседании, которое состоится 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании», — говорится в пресс-релизе. Такое решение может быть принято из-за дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики, связанного с возобновлением процессов дезинфляции. Следующее заседание состоится 25 октября 2024 года. 

На последнем заседании Совета директоров ЦБ, которое состоялось 13 сентября 2024 года, было принято решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, что привело к установлению ставки на уровне 19,00% годовых. Такие меры были вызваны необходимостью контроля над инфляцией, которая продолжает оставаться на высоком уровне.

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Центральный Банк России может увеличить ключевую ставку на следующем заседании, которое состоится 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. «Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании», — говорится в пресс-релизе. Такое решение может быть принято из-за дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики, связанного с возобновлением процессов дезинфляции. Следующее заседание состоится 25 октября 2024 года.  На последнем заседании Совета директоров ЦБ, которое состоялось 13 сентября 2024 года, было принято решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, что привело к установлению ставки на уровне 19,00% годовых. Такие меры были вызваны необходимостью контроля над инфляцией, которая продолжает оставаться на высоком уровне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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