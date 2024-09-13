Челябинец скончался, случайно перерезав себе артерию болгаркой

В Челябинске рабочий одного из предприятий скончался, случайно перерезав себе бедренную артерию болгаркой (угловой шлифовальной машиной). Приехавшая на вызов бригада скорой помощи лишь констатировала его смерть, рассказал URA.RU источник.
«Мужчина работал с болгаркой. Инструмент сорвался и отрезной диск вонзился в ногу, в область бедренной артерии. Мужчина скончался от кровопотери до прибытия бригады скорой помощи», — рассказал источник.
По данным URA.RU погибшему было 43 года. Он был трудоустроен разнорабочим.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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