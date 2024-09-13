Челябинец скончался, случайно перерезав себе артерию болгаркой

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Автосервис. СТО. Мегион, инструменты, искры, болгарка, автосервис
Мужчина скончался во время работы болгаркой Фото:

В Челябинске рабочий одного из предприятий скончался, случайно перерезав себе бедренную артерию болгаркой (угловой шлифовальной машиной). Приехавшая на вызов бригада скорой помощи лишь констатировала его смерть, рассказал URA.RU источник.

«Мужчина работал с болгаркой. Инструмент сорвался и отрезной диск вонзился в ногу, в область бедренной артерии. Мужчина скончался от кровопотери до прибытия бригады скорой помощи», — рассказал источник.

По данным URA.RU погибшему было 43 года. Он был трудоустроен разнорабочим.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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В Челябинске рабочий одного из предприятий скончался, случайно перерезав себе бедренную артерию болгаркой (угловой шлифовальной машиной). Приехавшая на вызов бригада скорой помощи лишь констатировала его смерть, рассказал URA.RU источник. «Мужчина работал с болгаркой. Инструмент сорвался и отрезной диск вонзился в ногу, в область бедренной артерии. Мужчина скончался от кровопотери до прибытия бригады скорой помощи», — рассказал источник. По данным URA.RU погибшему было 43 года. Он был трудоустроен разнорабочим. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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