Свердловские полицейские задержали педофилов на поле конопли. Фото

13 сентября 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

Задержание произошло в Реже (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Реже (Свердловская область) полицейские задержали двоих мужчин, ранее судимых за педофилию, на поле конопли. Растение они собирали для личного пользования. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы свердловского полицейского главка МВД, полковник Валерий Горелых. По его данным, задержанным 32 и 43 года. «В ходе допроса мужчины пояснили сыщикам, что собирали дурман для личного пользования. Криминальная плантация находилась на территории заброшенной животноводческой фермы. Любители опасного зелья официально нигде не работают, ранее уже имели судимости по статьям 158 (кража) и 134 УК РФ», — сказал офицер. У обоих есть малолетние дети. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение наркотических веществ). Оперуполномоченные уничтожили плантацию с помощью трактора. Силовики уничтожали коноплю трактором Фото: предоставлено Валерием Горелых Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Реже (Свердловская область) полицейские задержали двоих мужчин, ранее судимых за педофилию, на поле конопли. Растение они собирали для личного пользования. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы свердловского полицейского главка МВД, полковник Валерий Горелых. По его данным, задержанным 32 и 43 года. «В ходе допроса мужчины пояснили сыщикам, что собирали дурман для личного пользования. Криминальная плантация находилась на территории заброшенной животноводческой фермы. Любители опасного зелья официально нигде не работают, ранее уже имели судимости по статьям 158 (кража) и 134 УК РФ», — сказал офицер. У обоих есть малолетние дети. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение наркотических веществ). Оперуполномоченные уничтожили плантацию с помощью трактора.