На Украину вернулись 49 военнопленных

Владимир Зеленский сообщил о возращении на Украину 49 военнопленных
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Из России на Украину вернулись 49 пленных. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
«49 украинцев и украинок дома», — написал Зеленский в своем официальном telegram-канале. По его словам, на территорию Украины были возращены солдаты ВСУ, Национальной гвардии, полиции и Государственной пограничной спецслужбы. Информации о возвращении российских пленных пока нет.
Ранее, 24 августа, между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными в формате «115 на 115». Обмен состоялся при гуманитарном посредничестве ОАЭ, пишет RT.
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