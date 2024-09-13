На Украину вернулись 49 военнопленных

13 сентября 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский сообщил о возращении на Украину 49 военнопленных Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из России на Украину вернулись 49 пленных. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. «49 украинцев и украинок дома», — написал Зеленский в своем официальном telegram-канале. По его словам, на территорию Украины были возращены солдаты ВСУ, Национальной гвардии, полиции и Государственной пограничной спецслужбы. Информации о возвращении российских пленных пока нет. Ранее, 24 августа, между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными в формате «115 на 115». Обмен состоялся при гуманитарном посредничестве ОАЭ, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из России на Украину вернулись 49 пленных. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. «49 украинцев и украинок дома», — написал Зеленский в своем официальном telegram-канале. По его словам, на территорию Украины были возращены солдаты ВСУ, Национальной гвардии, полиции и Государственной пограничной спецслужбы. Информации о возвращении российских пленных пока нет. Ранее, 24 августа, между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными в формате «115 на 115». Обмен состоялся при гуманитарном посредничестве ОАЭ, пишет RT.