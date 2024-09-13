На Украину вернулись 49 военнопленных

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Владимир Зеленский сообщил о возращении на Украину 49 военнопленных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из России на Украину вернулись 49 пленных. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«49 украинцев и украинок дома», — написал Зеленский в своем официальном telegram-канале. По его словам, на территорию Украины были возращены солдаты ВСУ, Национальной гвардии, полиции и Государственной пограничной спецслужбы. Информации о возвращении российских пленных пока нет.

Ранее, 24 августа, между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными в формате «115 на 115». Обмен состоялся при гуманитарном посредничестве ОАЭ, пишет RT.

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Из России на Украину вернулись 49 пленных. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. «49 украинцев и украинок дома», — написал Зеленский в своем официальном telegram-канале. По его словам, на территорию Украины были возращены солдаты ВСУ, Национальной гвардии, полиции и Государственной пограничной спецслужбы. Информации о возвращении российских пленных пока нет. Ранее, 24 августа, между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными в формате «115 на 115». Обмен состоялся при гуманитарном посредничестве ОАЭ, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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