Сотрудников завода, где произошел пожар, экстренно эвакуируют (фото из архива)
В Московской области загорелся коксогазовый завод. Дым от пожара идет к южным районам Москвы.
«Загорелось на предприятии в Видном. Дым распространяется в сторону южных районов столицы», — сообщает telegram-канал 112. По его данным, на месте происшествия работают экстренные службы, эвакуируют сотрудников завода.
Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в МЧС России. На момент публикации новости ответ не поступил.
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