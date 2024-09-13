В Подмосковье пожар охватил коксогазовый завод. Видео

13 сентября 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

Сотрудников завода, где произошел пожар, экстренно эвакуируют (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU В Московской области загорелся коксогазовый завод. Дым от пожара идет к южным районам Москвы. «Загорелось на предприятии в Видном. Дым распространяется в сторону южных районов столицы», — сообщает telegram-канал 112. По его данным, на месте происшествия работают экстренные службы, эвакуируют сотрудников завода. Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в МЧС России. На момент публикации новости ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Московской области загорелся коксогазовый завод. Дым от пожара идет к южным районам Москвы. «Загорелось на предприятии в Видном. Дым распространяется в сторону южных районов столицы», — сообщает telegram-канал 112. По его данным, на месте происшествия работают экстренные службы, эвакуируют сотрудников завода. Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в МЧС России. На момент публикации новости ответ не поступил.