В Подмосковье пожар охватил коксогазовый завод. Видео

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Пожар на окраине Уралмаша. Екатеринбург , дым, пожар, огонь, возгорание, горящие покрышки
Сотрудников завода, где произошел пожар, экстренно эвакуируют (фото из архива) Фото:

В Московской области загорелся коксогазовый завод. Дым от пожара идет к южным районам Москвы.

«Загорелось на предприятии в Видном. Дым распространяется в сторону южных районов столицы», — сообщает telegram-канал 112. По его данным, на месте происшествия работают экстренные службы, эвакуируют сотрудников завода.

Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в МЧС России. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Московской области загорелся коксогазовый завод. Дым от пожара идет к южным районам Москвы. «Загорелось на предприятии в Видном. Дым распространяется в сторону южных районов столицы», — сообщает telegram-канал 112. По его данным, на месте происшествия работают экстренные службы, эвакуируют сотрудников завода. Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в МЧС России. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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