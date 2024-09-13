В Магнитогорске подросток выстрелил девушке в живот

13 сентября 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в одном из парков (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU В одном из парков Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, 12-летний подросток выстрелил в живот пластмассовой пулей 14-летней девочке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Инцидент произошел 12 сентября. «В дежурную часть отдела полиции „Правобережный“ УМВД России по Магнитогорску поступило сообщение от жителя города о том, что на территории одного из парков города подросток 12 лет из детского пистолета пластиковыми пульками выстрелил в живот девочке 14 лет. Все участники событий были доставлены в районный отдел полиции и детально опрошены», — уточнили в пресс-службе ведомства. Сотрудники полиции вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних выехали на место происшествия и доставили подростков в отдел. С ними и их родителями проведена беседа. На родителей мальчика составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Полицейские продолжают устанавливать все детали инцидента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В одном из парков Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, 12-летний подросток выстрелил в живот пластмассовой пулей 14-летней девочке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Инцидент произошел 12 сентября. «В дежурную часть отдела полиции „Правобережный“ УМВД России по Магнитогорску поступило сообщение от жителя города о том, что на территории одного из парков города подросток 12 лет из детского пистолета пластиковыми пульками выстрелил в живот девочке 14 лет. Все участники событий были доставлены в районный отдел полиции и детально опрошены», — уточнили в пресс-службе ведомства. Сотрудники полиции вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних выехали на место происшествия и доставили подростков в отдел. С ними и их родителями проведена беседа. На родителей мальчика составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Полицейские продолжают устанавливать все детали инцидента.