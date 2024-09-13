В Челябинске по росту цен вторичка обогнала новостройки

В Челябинске в августе 2024 года цены на вторичное жилье выросли на 2,6% до 98 тысяч 340 рублей за квадратный метр. Средняя стоимость квартир на вторичном рынке составляет 5 миллионов 192 тысячи рублей. При этом цены на новостройки за месяц снизились на 2,5% до 148 тысяч 600 рублей, сообщается 13 сентября на сайте о недвижимости.
«Цена квартир на вторичном рынке в Челябинске в августе выросла до 98 тысяч 341 рубля за квадрат. Средняя стоимость вторичных квартир в городе поднялась до 5 миллионов 192 тысяч рублей за объект. В августе в мегаполисе вторичка по росту цен обогнала новостройки», — сообщается на сайте единый ресурс застройщика (ЕРЗ).
В целом по России больше всего цены на вторичные квартиры выросли в Краснодаре (+5,6%), Томске (+5,2%), Чебоксарах (+4,6%). При этом снизилась стоимость вторичных квартир в Московской области (-2,8%), Санкт-Петербурге (-1,8%), Рязани (-1,5%) и Улан-Удэ (-1,4%).
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